إضافة 3 وحدات جديدة.. "صحة القاهرة" تكشف خدمات الأسنان خلال يناير

كتب : أحمد جمعة

12:57 م 15/02/2026
    صحة القاهرة تكشف خدمات الأسنان خلال يناير (2)
    صحة القاهرة تكشف خدمات الأسنان خلال يناير (3)
    صحة القاهرة تكشف خدمات الأسنان خلال يناير (4)

أعلن الدكتور تامر مدكور، رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة، إنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان خلال شهر يناير، تحت إشراف الدكتور ضياء محمد، في ضوء توجيهات وزارة الصحة والسكان الرامية إلى رفع جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق إتاحتها لكافة المواطنين.

وأوضح رئيس القطاع، في بيان اليوم، أن إجمالي التدخلات الطبية المقدمة خلال يناير بلغ 30,920 تدخلًا طبيًا، تنوعت بين خدمات وقائية وعلاجية وتخصصية، كما تم إضافة 3 وحدات أسنان بمستشفيات المنيرة العام، وشبرا، والشروق المركزي، لتعزيز القدرة الاستيعابية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة.

وأشار إلى إجراء 12,983 فحصًا شاملًا للكشف المبكر والتقييم الدقيق للحالات، إلى جانب تقديم 5,261 حالة علاج تحفظي لعلاج التسوس في بدايته والحفاظ على التركيب البنيوي للأسنان وصون كفاءتها الوظيفية، وتنفيذ 4,782 حالة علاج جذور باستخدام أحدث التقنيات العلاجية.

كما تضمنت الجهود علاج 1,871 حالة من أمراض اللثة دعمًا لصحة الأنسجة الداعمة، فضلًا عن إجراء 16,866 حالة خلع عادي و720 حالة خلع جراحي للحالات التي استوجبت تدخلًا جراحيًا.

وفي إطار الخدمات التخصصية المتقدمة، تم تقديم خدمات تقويم الأسنان لـ 613 حالة لتحسين الإطباق والشكل الجمالي، وتنفيذ 386 حالة تركيبات متحركة و233 حالة تركيبات ثابتة لاستعادة كفاءة المضغ والنطق وتحقيق التوازن الوظيفي والجمالي، إلى جانب إجراء 9 عمليات تحت التخدير الكلي، وتنفيذ 7 حالات زراعة أسنان باستخدام أحدث التقنيات العلاجية المتاحة.

كما تم تقديم 218 خدمة طبية من خلال القوافل الطبية المتنقلة، في خطوة إضافية نحو توسيع نطاق الرعاية الصحية لتشمل كافة فئات المجتمع.

وحُرصت الإدارة على تنظيم عدد من الندوات التثقيفية لرفع الوعي المجتمعي بأهمية العناية بصحة الفم والأسنان، بالتوازي مع عقد ورش تدريبية متخصصة لصقل مهارات الكوادر الطبية وتعزيز كفاءتها العلمية والعملية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التطوير المستمر وتحقيق التميز المؤسسي.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة استمرارها في دعم وتطوير خدمات طب الأسنان، التزامًا برؤية الدولة في بناء نظام صحي متكامل يرتكز على الجودة والكفاءة، ويضع صحة المواطن في صدارة الأولويات، باعتبارها حجر الأساس لبناء مجتمع قوي ومنتج، وأحد أهم محاور التنمية المستدامة.

الدكتور تامر مدكور الإدارة العامة لطب الأسنان وزارة الصحة

