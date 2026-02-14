أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تنفيذ الوزارة لبرنامج تدريبي لرفع قدرات فرق عمل اليونسكو بالمحافظات وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير الجاري، في إطار رؤية وزارة التنمية المحلية والبيئة نحو الاستثمار في العنصر البشري وتنمية الكوادر البشرية، بما يسهم في تحسين أداء فرق العمل ورفع معدلات الإنجاز على مستوى المحافظات.

وأشارت منال عوض، في بيان اليوم، إلى أن البرنامج استفاد منه حوالي 50 متدربًا بالمحافظات، وهدف إلى تنمية مهارات وقدرات فرق العمل المعنية من خلال حقيبة تدريبية متكاملة تضمنت آليات تطوير وإدارة ملف مدن التعلم والإبداع ودعم تلك المنظومة وتعظيم الاستفادة من الموارد الثقافية والاقتصادية، وتعزيز التكامل بين الإدارة المحلية والمبادرات الدولية لليونسكو.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن محاور البرنامج التدريبى تضمنت المفاهيم الأساسية لمدن التعلم ومدن الإبداع وفق أطر اليونسكو وآليات التخطيط والإدارة الفعالة لمدن التعلم وأفضل الممارسات الدولية في إدارة مدن الإبداع و دور الإدارة المحلية في استدامة مبادرات اليونسكو.

كما تضمنت المحاور كذلك نماذج تطبيقية وعرض للتجارب الناجحة للمحافظات وتنوعت أساليب التدريب لتشمل (محاضرات تفاعلية – ورش عمل – جلسات محاكاة – مناقشات جماعية – دراسات حالة لتجارب المحافظات الناجحة).

وأكدت منال عوض، أن البرنامج التدريبي سعى إلى رفع كفاءة فرق العمل بالمحافظات، وتوحيد الرؤى والمنهجيات، وسيتم تنظيم برامج تدريبية خلال العام الجاري لدعم استدامة المبادرات التنموية والثقافية المرتبطة باليونسكو على المستوى المحلي.

شارك في التدريب السفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والدكتورة نجلاء العادلي رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف على التعاون الدولي، والدكتور شريف صلاح الأمين المساعد للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والدكتورة ولاء جزر منسق اليونسكو بالوزارة، ومحاضرون من جامعة القاهرة.

