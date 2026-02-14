إعلان

رسوم نقل ملكية عداد الكهرباء 2026.. ننشر الخطوات والأوراق المطلوبة

كتب : محمد صلاح

11:43 ص 14/02/2026

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

كشفت مصادر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، رسوم نقل ملكية عداد الكهرباء خلال عام 2026، إلى جانب الخطوات والأوراق المطلوبة لإتمام الإجراء بسهولة.

وحددت الشركة قيمة نقل ملكية العداد بـ145 جنيهًا تُسدد مرة واحدة عند تقديم الطلب، بشرط سداد أي مديونيات أو متأخرات مسجلة على العداد قبل النقل.

وأكدت أن هذه الرسوم ثابتة ولا تختلف من شركة توزيع لأخرى على مستوى الجمهورية.

خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء:

- التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها محل السكن.

- تقديم طلب نقل ملكية العداد أو استمارة التنازل.

- إرفاق المستندات المطلوبة.

- سداد الرسوم المقررة.

- توقيع عقد جديد باسم المالك أو المنتفع الجديد.

المستندات المطلوبة:

- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك الجديد.

- عقد ملكية أو حيازة الوحدة السكنية (موثق).

- آخر فاتورة كهرباء.

- تنازل رسمي أو توكيل من المالك القديم.

- ما يفيد سداد جميع المتأخرات.

- في حالات الوفاة أو الميراث، تطلب الشركة إعلام وراثة ومستندات إضافية بحسب كل حالة.

ولا يتم نقل الملكية في حال وجود مديونية، وقد يُطلب في بعض الحالات تغيير العداد إلى مسبق الدفع، كما يمكن تقسيط قيمة العداد الجديد حال تركيبه وفقًا للضوابط المعمول بها.

ويساعد نقل الملكية على حماية المشترك الجديد من أي مسؤوليات قانونية أو مالية ناتجة عن استهلاك سابق، كما يضمن وصول الفواتير والإخطارات الرسمية باسمه.

خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء رسوم نقل ملكية عداد الكهرباء المستندات المطلوبة لنقل ملكية عداد الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر

