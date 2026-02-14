متحدث الصحة يحذر من تأثير العواصف الترابية على الجهاز التنفسي

حذّر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، من التأثيرات الصحية المصاحبة للمنخفضات الجوية القادمة من المناطق الصحراوية.

وأوضح "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنخفضات الجوية القادمة من المناطق الصحراوية تؤدي إلى ارتفاع نسب الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء، وهو ما ينعكس سلبًا على الجهاز التنفسي والعينين والجلد، فضلًا عن زيادة حدة الأعراض لدى مرضى الأمراض المزمنة.

وأضاف أن أكثر الفئات تأثرًا بهذه الأجواء هم مرضى حساسية الصدر، وعلى رأسهم المصابون بالربو الشعبي والتهابات الجيوب الأنفية، إلى جانب كبار السن والأطفال، فضلًا عن مرضى القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، مؤكدًا أن هذه الفئات مطالبة باتباع التعليمات الوقائية بدقة لتفادي أي مضاعفات محتملة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن موجات الغبار المصاحبة للعواصف تؤدي إلى تفاقم أعراض السعال وضيق التنفس واحتقان الجيوب الأنفية، فضلًا عن احمرار العينين، وقد تتسبب في حدوث نوبات ربو حادة لبعض المرضى، إضافة إلى أزمات صدرية تستدعي التدخل الطبي في بعض الحالات.

وقدم متحدث الصحة، مجموعة من التوصيات للحد من التأثيرات السلبية للعواصف الترابية، من بينها تجنب الخروج من المنزل وقت اشتداد الرياح المحملة بالأتربة، وارتداء الكمامة حال الاضطرار إلى الخروج، مع إحكام غلق الأبواب والنوافذ لمنع تسرب الغبار إلى المنازل.

كما شدد على أهمية تنظيف الأسطح باستخدام قطعة قماش مبللة بدلًا من التنظيف الجاف، والإكثار من شرب السوائل خاصة المياه، والالتزام بالأدوية المقررة لمرضى الأمراض المزمنة وفق تعليمات الطبيب المعالج.

وأكد وجود أعراض تستدعي سرعة التوجه لأقرب مستشفى، مثل الشعور بضيق تنفس حاد، أو ظهور زرقة في الشفاه والأطراف، أو حدوث اضطراب في مستوى الوعي، أو عدم الاستجابة لبخاخات الربو المستخدمة بانتظام.

وأوضح في الوقت ذاته أنه لم يتم رصد أي بلاغات داخل غرفة الرعاية المركزية تفيد بوجود حالات إصابة خطيرة نتيجة التغيرات الجوية حتى الآن.

