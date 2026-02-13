إعلان

تحذيرات جوية عاجلة.. الأرصاد: زيادة شدة الرياح والأتربة خلال الساعات المقبلة و تدهور الرؤية الأفقية

كتب- أحمد العش:

10:51 ص 13/02/2026

عاصفة ترابية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أنه سوف يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء البلاد، يصاحبها نشاط قوي للرياح تتراوح سرعتها ما بين 50 و60 كيلومترًا في الساعة.

وأوضحت "الهيئة"، في بيانها، أن الرياح ستكون مثيرة للرمال والأتربة، ما قد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من 500 متر في بعض المناطق، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على مستوى الجمهورية.

وبحسب توقعات الأرصاد، تشهد مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تزداد غزارتها وتكون رعدية أحيانًا على مناطق من السلوم ومطروح، وذلك على فترات متقطعة.

وأضافت " هيئة الأرصاد"، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري، مع احتمال امتدادها إلى مناطق من القاهرة الكبرى خلال ساعات المساء، بنسبة حدوث تصل إلى 20%.

وحذّرت "الهيئة" من اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، خاصة على طول السواحل الممتدة من السلوم وحتى رفح، إذ تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/س، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر، وتشهد خليجا السويس والعقبة اضطرابًا في الملاحة البحرية، مع نشاط الرياح وارتفاع الأمواج ليصل إلى نحو 4 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

وأعلنت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الجمعة، وجاءت كالتالي:

القاهرة: العظمى 28 درجة، والصغرى 17 درجة.

الإسكندرية: العظمى 26 درجة، والصغرى 16 درجة.

مطروح: العظمى 23 درجة، والصغرى 15 درجة.

سوهاج: العظمى 31 درجة، والصغرى 14 درجة.

قنا: العظمى 32 درجة، والصغرى 15 درجة.

أسوان: العظمى 31 درجة، والصغرى 17 درجة.

عاصفة ترابية لأرصاد حذير

