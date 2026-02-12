بدأت محكمة جنح المنتزه بالإسكندرية، اليوم الخميس، نظر أولى جلسات محاكمة 19 متهمًا من العاملين والمسؤولين بمدرسة دولية شهيرة بمنطقة المندرة، بتهمة الإهمال الذي أدى لتعريض حياة أطفال للخطر.

وتأتي هذه المحاكمة على خلفية القضية التي أصدرت فيها محكمة الجنايات حكمًا سابقاً بإعدام عامل خدمات (جنايني) إثر ثبوت اعتدائه على 5 تلاميذ داخل المدرسة.

اتهامات بالإهمال

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 28567 لسنة 2025 جنح المنتزه ثان، عن إخلال جسيم بواجبات الإشراف والرقابة؛ حيث تبين ترك الأطفال يتجولون بمفردهم داخل الفناء ومكان انتظار الحافلات دون تواجد المشرفات المكلفات بمراقبتهم.

كما أثبتت التحقيقات إهمال أفراد الأمن ومشرفي الكاميرات في متابعة تسجيلات المراقبة والأبواب، مما سهل الاعتداء على المجني عليهم.

مسؤولية إدارة المدرسة وأدلة الثبوت

أسندت النيابة لمديرة المدرسة تهمة التقاعس عن متابعة تواجد المشرفات والتحقق من قيام أفراد الأمن بمهامهم، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن الطلاب.

وأقامت النيابة الدليل استناداً إلى تسجيلات الكاميرات، وأقوال مختصي وزارة التربية والتعليم، وتقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة بشأن حالة الأطفال الذين تعرضوا للعنف والاستغلال.

وأمرت النيابة بنسخ صورة من الأوراق لإرسالها لمكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي لاتخاذ التدابير اللازمة.

خلفية الواقعة وحكم الإعدام للمتهم الرئيسي

ويرتبط المسار القانوني للقضية المنظورة اليوم أمام محكمة جنح المنتزه، بحكم صادر من محكمة جنايات الإسكندرية في 1 فبراير الجاري، قضى بإجماع الآراء وبعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، بإعدام عامل خدمات (منسق حدائق) شنقاً.

وجاء الحكم في القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه، بعد اتهامه بالاعتداء على خمسة أطفال (3 فتيات وولدان من مواليد عام 2020) داخل غرفة جانبية بالمدرسة.

أوضحت التحقيقات أن المتهم استغل عمله واستدرج الأطفال بطريق التحايل موهماً إياهم باللهو، قبل ارتكاب أفعاله. وأحيل المتهم للمحاكمة بتهم الخطف بالتحايل المقترن بهتك العرض مع توافر ظروف مشددة، وفقاً للمواد 267/2 و268 و290 من قانون العقوبات، والمادتين 2 و116 مكرر من قانون الطفل، وهي الجناية التي انتهت بأقصى عقوبة قانونية.