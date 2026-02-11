بالرموز.. كيفية اكتشاف تلاعب في العداد الذكي

كيفية اكتشاف تلاعب في العداد الذكي

كشفت الضبطية القضائية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات بالمنوفية، عن الرموز والأكواد البرمجية التي تظهر على شاشة العدادات مسبقة الدفع، التي صُممت خصيصا لتكون «جاسوسا تقنيا» يخبر المفتش بوجود تلاعب.

أوضحت أن الرموز جاءت على النحو التالي:

- العداد مزود بمجسات (Sensors) خلف الغطاء؛ فبمجرد محاولة فتحه لتعطيل التروس أو وضع مغناطيس، تظهر هذه الرسالة ويتم فصل التيار فورا، ولا يعود إلا عن طريق «كارت المصنع» الخاص بالشركة.

- ظهور علامة «المثلث المقلوب»

- تظهر هذه العلامة إذا حاول الشخص التلاعب في «الأسفل» حيث الكابلات الداخلة والخارجة، لتوصيل «كوبري» يتجاوز العداد. تظل هذه العلامة مسجلة في ذاكرة العداد حتى لو أصلح السارق التوصيلات لاحقا.

- رمز (Err 1091) أو (Err 1501)

- محاولة استخدام كروت غير قانونية أو محاولة إعادة ضبط ساعة العداد للتحايل على فترات تخفيف الأحمال أو أسعار الشرائح.

- كلمة (LO CO): «الغطاء مفتوح»

- تحذير مباشر بأن العداد تعرض لفتح غطاء الروزتة، وغالبا ما يقترن بفصل التيار وطلب «كارت فني» لإعادة التشغيل.

- لمبة «التلاعب» (Tamper) الصفراء: اكتشاف «تداخل مغناطيسي» أو «عدم توازن الأحمال».

- تضيء هذه اللمبة إذا استشعر العداد وجود مغناطيس قوي بجانبه، أو إذا تم تبديل أطراف الفاز والنيوترال (عكس التوصيلة) لسرقة التيار.

اهتزاز شديد في مكان تركيب العداد أو فك مسمار ربط بالصدفة

وأشارت، إلى أنه أحيانا تظهر هذه الرموز نتيجة اهتزاز شديد في مكان تركيب العداد أو فك مسمار ربط بالصدفة؛ لذا يُنصح دائما بالاتصال بالشركة فور ظهورها لتجنب تحرير «محاضر سرقة» عن طريق الخطأ.