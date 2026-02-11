إعلان

السيرة الذاتية لوزير شئون المجالس النيابية

كتب : نشأت حمدي

07:46 م 11/02/2026

المستشار هاني حنا

أصدرت وزارة شئون المجالس النيابية بياناً صحفيا يتضمن السيرة الذاتية للمستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، وذلك عقب تأديته اليمين الدستورية صباح اليوم الأربعاء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاءت كالتالي:

١. البيانات الشخصية:

• الاسم الكامل: هاني حنا سدره عازر.

• تاريخ الميلاد: ٢٤ أكتوبر ١٩٥٣.

• المنصب الحالي: وزير شؤون المجالس النيابية (اعتباراً من ١١ فبراير ٢٠٢٦).

٢. المؤهلات العلمية:

• ليسانس الحقوق: دفعة عام ١٩٧٥.

• دراسات عليا متخصصة في القانون العام والتشريع.

٣. التدرج القضائي (المسيرة المهنية):

• بدأ حياته المهنية بالتعيين في النيابة العامة عام ١٩٧٦، وتدرج في مناصبها المختلفة.

• التحق بالعمل بمنصة القضاء في المحاكم الابتدائية.

•التحق بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، وتدرج في مواقع العمل بها، حتى عُيّن مستشارًا بمحكمة النقض، ثم رُقّي إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض عام 2001، وهي من أعلى الدرجات القضائية في مصر.

٤. الخبرات التنفيذية والتشريعية:

بعد مسيرة قضائية ممتدة، نُدب للعمل بوزارة العدل، حيث شغل عدة مناصب قيادية، من أبرزها:

•عضو قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل لمدة أربع سنوات مثّل فيها سيادته وزارة العدل في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية والتي أسفرت عن إبرام بعض اتفاقيات التعاون ذات الصفة الدولية والإقليمية.

•مساعد وزير العدل لقطاع الإدارات القانونية لمدة ثلاث سنوات.

•مساعد وزير العدل لقطاع التشريع لمدة ثماني سنوات بدءا من 2016.

• عمل قاضيًا بمحكمة الاستثمار العربية، وشارك في إعداد ومراجعة عدد من مشروعات القوانين والتشريعات.

•شارك في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات الرقابية التي تهم مختلف قطاعات الدولة، وأسهم في الربط بين منظومة التشريع والعمل القضائي.

•أسهم في المشاريع الحكومية الرامية إلى تطوير أجهزة الدولة، مثل توقيع بروتوكولات تعاون لتنفيذ مشاريع ميكنة الدورة التشريعية، بالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات، بهدف تحديث الإجراءات القانونية وربطها إلكترونيًا.

