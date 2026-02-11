إعلان

زاهي حواس يهنئ جيهان زكي بتوليها حقيبة الثقافة: قامة أكاديمية رفيعة

كتب : محمد لطفي

04:51 م 11/02/2026

الدكتور زاهي حواس

كتب- محمد لطفي:

تقدّم عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، بخالص التهنئة والتقدير إلى الدكتورة جيهان زكي بمناسبة تعيينها وزيرة للثقافة.

وأعرب "حواس" في بيان، عن سعادته بهذا الاختيار، مؤكدًا أن الدكتورة جيهان زكي قامة أكاديمية وثقافية رفيعة، وتمتلك خبرات محلية ودولية واسعة تجعلها جديرة بقيادة ملف الثقافة المصرية في هذه المرحلة الهامة.

وأضاف أن الثقافة المصرية تمثل القوة الناعمة التي تعبر عن هوية أمتنا، معربًا عن ثقته الكاملة في قدرتها على استكمال مسيرة التنوير وبناء الإنسان المصري من خلال الفكر والفن والإبداع.

واختتم حواس بيانه متمنيًا للوزيرة الجديدة دوام التوفيق والنجاح في مهامها الثقيلة، ومؤكدًا استعداده الكامل لدعم المبادرات التي تخدم التراث والآثار والثقافة المصرية، بما يعزز مكانة مصر على الخارطة الثقافية العالمية.

الدكتور زاهي حواس زاهي حواس يهنئ جيهان زكي الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة

