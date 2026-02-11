كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة النقل، أن الفريق مهندس كامل الوزيريواصل جولاته الميدانية بالطريق الدائري الإقليمي لمتابعة معدلات التنفيذ؛ في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الطريق الدائري الإقليمي، خاصة بالمناطق التي تشهد أعمال رفع كفاءة وصيانة، وبما يضمن توفير بدائل آمنة والحفاظ على سلامة المواطنين مع سرعة إنجاز الأعمال.

وأوضحت وزارة النقل، في بيان لها، اليوم، إنه خلال زيارته الأخيرة يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026، لتفقد أعمال التطوير والصيانة بالطريق الدائري الإقليمي، وجه وزير النقل بتشكيل لجنة مشتركة تضم مختصين من وزارتي النقل والداخلية، إلى جانب ممثلي الشركات المنفذة، لمعاينة القطاع المقرر إعادة فتحه أمام حركة المرور، والتأكد من استيفاء جميع اشتراطات الأمن والسلامة.

وأضافت أن اللجنة عقدت اجتماعها الميداني اليوم، بمشاركة ممثلين عن وزارة النقل، والهيئة العامة للطرق والكباري، والإدارة العامة للمرور، والشركات المنفذة للمشروع، حيث قامت بمعاينة المسافة الممتدة من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق القناطر الخيرية/الباجور وحتى تقاطعه مع طريق الإسكندرية الزراعي.

وأوضحت أن اللجنة أكدت الانتهاء من تنفيذ كافة إجراءات تأمين الحركة المرورية، خاصة في مناطق التحويلات والقطاعات التي لا تزال تشهد استكمال أعمال التطوير. كما تم مراجعة عناصر السلامة المرورية، وتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية واللوحات الضوئية، لا سيما بمناطق الأعمال الجارية.

وبينت أن اللجنة شددت على الالتزام بالسرعات المحددة على القطاع المشار إليه، بواقع 90 كم/ساعة للمركبات الملاكي، و70 كم/ساعة للميكروباص، و60 كم/ساعة لسيارات النقل والأتوبيسات، وذلك في إطار تعزيز عوامل الأمان وتقليل معدلات الحوادث، مع استمرار المتابعة الميدانية الدورية للتأكد من الالتزام بالتعليمات.

وتابعت: أعلنت اللجنة، في ختام جولتها، أنه تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتيسيرًا على المواطنين مستخدمي الطريق، تقرر فتح المسافة من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق القناطر الخيرية/الباجور وحتى تقاطعه مع طريق الإسكندرية الزراعي أمام حركة المرور، وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الخميس الموافق 12 يونيو 2026.

وأشارت إلى أنه تقرر استمرار فتح الاتجاه الآخر من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الإسكندرية الصحراوي، مع تمديد الغلق المؤقت للاتجاه القادم من تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع القناطر الخيرية/الباجور، لحين الانتهاء من الأعمال الجارية به.