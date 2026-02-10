استقبل مجلس النواب كتابَ رئيس الجمهورية بالتعديل الوزاري الجديد؛ حيث تم ترشيح الأستاذ الدكتور عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوة، لمنصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في التعديل الوزاري فبراير 2026، خلفًا للدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويشغل الدكتور عبد العزيز قنصوة منصب رئيس جامعة الإسكندرية، وهو أستاذ هندسة البيئة بقسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة.

وكان قنصوة قد شغل منصب عميد كلية الهندسة، ثم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم محافظًا للإسكندرية، وله العديد من الإسهامات في العمل كاستشاري مع العديد من الشركات والهيئات الصناعية الكبرى محليًّا وإقليميًّا في مجال تحلية ومعالجة المياه.

وحصل الدكتور قنصوة على العديد من المشروعات البحثية والتنموية في معالجة وتحلية المياه باستخدام تكنولوجيا النانو والأغشية فائقة القدرة، وله أبحاث منشورة في الدوريات والمجلات العلمية العالمية المتقدمة.

وشارك في تصميم وتنفيذ العديد من مشروعات محطات تحلية ومعالجة المياه على المستوى المحلي والإقليمي، فضلًا عن مشاركته في برنامج الاتحاد الأوروبي لتنمية مصادر المياه غير التقليدية بغرب الإسكندرية.

وشارك في ملتقى خبراء المياه العرب "يناير 2016"؛ بهدف صياغة استراتيجية عربية للمياه لعرضها على مجلس وزراء المياه العرب، وشارك في إعداد التقرير العالمي الثالث لتنمية المياه بالتعاون مع برنامج تقييم المياه العالمي التابع لليونسكو عام 2009، وله العديد من الإنجازات في مجال خدمة العملية التعليمية والمجتمع والبيئة وتطوير الأنشطة الطلابية؛ ومنها عقد العديد من الاتفاقيات لدرجات مشتركة بين كلية الهندسة والجامعات العالمية الأمريكية والإنجليزية والأوروبية المتقدمة في التصنيف العالمي، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للعملية التعليمية، وتطوير معامل الكلية لخدمة العملية التعليمية والبحثية والصناعة.

وحصل قنصوة على العديد من الجوائز؛ منها جائزة الجامعة للتشجيع العلمي عام 2008، ونقابة المهندسين للتميز في العمل الهندسي عام 2002، وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي للتعاون في مجال تحلية المياه عام 2006.