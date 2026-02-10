قال مصدر بارز بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدكتور محمود عصمت يواصل مهامه كوزير الكهرباء والطاقة المتجددة ضمن التشكيل الوزاري الجديد، دون تغيير في المنصب، بعد تجديد الثقة من قِبل رئيس مجلس الوزراء.

ونوه المصدر بأن هذا التأكيد جاء وسط متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات الخاصة بالوزارة واستدامة الخدمات الأساسية.

وأفاد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن التعديل الوزاري الذي يشهده مجلس الوزراء ضم تغييرات واسعة في بعض القطاعات، مع الإبقاء على عدد من الوزراء في مواقعهم القيادية؛ من بينهم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ضمن حرص الحكومة على الاستقرار في القطاعات الاستراتيجية.