إعلان

مفيش تغيير.. استمرار محمود عصمت وزيرًا للكهرباء في التعديل الوزاري الجديد

كتب : محمد صلاح

02:27 م 10/02/2026

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مصدر بارز بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدكتور محمود عصمت يواصل مهامه كوزير الكهرباء والطاقة المتجددة ضمن التشكيل الوزاري الجديد، دون تغيير في المنصب، بعد تجديد الثقة من قِبل رئيس مجلس الوزراء.

ونوه المصدر بأن هذا التأكيد جاء وسط متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات الخاصة بالوزارة واستدامة الخدمات الأساسية.

وأفاد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن التعديل الوزاري الذي يشهده مجلس الوزراء ضم تغييرات واسعة في بعض القطاعات، مع الإبقاء على عدد من الوزراء في مواقعهم القيادية؛ من بينهم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ضمن حرص الحكومة على الاستقرار في القطاعات الاستراتيجية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور محمود عصمت التعديل الوزاري وزير الكهرباء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد ارتفاع الأسعار.. رئيس شعبة الدواجن يوضح السعر العادل
اقتصاد

بعد ارتفاع الأسعار.. رئيس شعبة الدواجن يوضح السعر العادل
تأجيل جلسة التعديل الوزاري بسبب الاعتراضات على بعض الأسماء
أخبار مصر

تأجيل جلسة التعديل الوزاري بسبب الاعتراضات على بعض الأسماء
أرخص سيارة زيرو تقدمها جيلي في مصر
أخبار السيارات

أرخص سيارة زيرو تقدمها جيلي في مصر

محمد سامي عن فيلم "The Seven Dogs": "هيغير طريقة التفكير في الصناع
زووم

محمد سامي عن فيلم "The Seven Dogs": "هيغير طريقة التفكير في الصناع
ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة مميزة في أحدث ظهور لها
الموضة

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة مميزة في أحدث ظهور لها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي