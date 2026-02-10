انخفاض الحرارة ونشاط للرياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة بداية من غدًا الأربعاء حتى الأحد 15 فبراير.

وتوقعت الأرصاد انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد يومي الأربعاء والخميس، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية 21 درجة والقاهرة الكبرى والوجه البحري 24 درجة وشمال الصعيد 25 درجة.

وأشارت الأرصاد إلى أنه يسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ على أغلب الأنحاء، بارد ليلا.

واعتبارًا من الجمعة 13 فبراير ترتفع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى تكون مثيرة للرمال والأتربة.