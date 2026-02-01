لماذا انهارت محطة الوقود بالتجمع؟.. خبير جيولوجيا يوضح الأسباب

أكد الدكتور زكريا هميمي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة بنها، أن التربة في مصر تنقسم إلى 3 أنواع رئيسية هي الطينية والرملية والجيرية، مشيرًا إلى أن كل نوع له طبيعة مختلفة واحتياطات هندسية خاصة يجب مراعاتها أثناء أعمال الحفر والإنشاء.

وقال هميمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، إن المدن الجديدة مثل التجمع والعبور تتكون في الغالب من تربة رملية مفككة وغير متماسكة، مؤكدًا أن اختلاف نوع التربة يحدد أسلوب التعامل الهندسي معها.

وأضاف أستاذ الجيولوجيا أن أسباب الهبوط الأرضي تختلف باختلاف نوع التربة، ففي المناطق الجيرية يحدث نتيجة تحلل وذوبان الصخور الجيرية وارتفاع منسوب المياه الجوفية، بينما في التربة الطينية قد يحدث تسيل بسبب وجود كسور أو شروخ أرضية.

وتابع أن الانهيار في بنزينة التجمع ناتج عن ضعف تماسك الرمال وعدم قدرتها على تحمل العزم والأحمال، موضحًا أن الحادث وقع بسبب أعمال حفر تمت دون الالتزام بالمعايير الهندسية وعدم إنشاء حوائط دعم لمنع هروب الرمال المفككة أسفل المحطة.

وأشار زكريا هميمي إلى أن البنزينة ليست مبنى مرتفعًا ولا تشكل حملًا كبيرًا على الأرض، مؤكدًا أن الانهيار لا علاقة له بأي ظواهر طبيعية مثل الزلازل أو البراكين أو الكسور بالقشرة الأرضية في تلك المناطق.

وشدد أستاذ الجيولوجيا، على ضرورة إجراء اختبارات دقيقة للتربة واتخاذ الاحتياطات الهندسية اللازمة قبل وأثناء الحفر، مشيرًا إلى أن الالتزام بهذه المعايير يمنع تكرار مثل هذه الحوادث ويحمي الأرواح والممتلكات.