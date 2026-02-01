كتب– أحمد العش:

قال الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" التي تضم مواقع "مصراوي"، "يلا كورة"، "الكونسلتو"، "شيفت"، إن مهنة الإعلام تعرضت خلال السنوات الأخيرة لانتهاك واضح أفقدها جزءًا كبيرًا من هيبتها، مؤكدًا أن سهولة الظهور على الشاشات سمحت بدخول غير المتخصصين إلى المجال دون امتلاك أدواته أو معاييره المهنية.

وأوضح "الجلاد"، خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر، في بودكاست "مع أميرة" المذاع على منصة "شاهد"، أن مفهوم "الإعلامي" لم يعد واضحًا كما كان في السابق، لافتًا إلى أن البعض يكتفي بالوجود لفترة قصيرة داخل قناة أو بجوار أحد مقدمي البرامج، ثم يخرج ليُعرّف نفسه إعلاميًا، متسائلًا عن جدوى أن يفني شخص عمره في المهنة، بينما يستطيع آخرون اقتحامها دون خبرة أو تأهيل.

وشدد الكاتب الصحفي، على ضرورة احترام التخصص داخل المجال الإعلامي، مؤكدًا أنه لا يجوز للإعلامي أن يقدم كل أنواع البرامج، موضحًا أنه متخصص في الشأن السياسي ولا يمكنه تقديم برنامج رياضي، لأن لكل مجال إعلامييه المتخصصين، مشيرًا إلى أن البرامج الرياضية لها مقدموها المحترفون المعروفون.

وانتقد الجلاد ظاهرة "بيع الهواء" في بعض القنوات، معتبرًا أنها تطورت إلى ما وصفه بـ"بيع المشاهد"، إذ يتم منح مساحات بث مقابل المال، ما يسمح لأشخاص لم يسبق لهم الوقوف أمام الكاميرا أو فهم قواعد العمل الإعلامي بالظهور على الشاشة، رغم افتقادهم لأسس الحوار وتقديم المعلومة واحترام الرأي الآخر.

وأشار الإعلامي مجدي الجلاد، إلى أن هذه الممارسات أدت إلى ظهور برامج تفتقر إلى المهنية، وسرعان ما تتحول إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يسيء لصورة الإعلام المصري ويضعف مصداقيته، مطالبًا بضرورة إعادة الاعتبار للمهنة ووضع ضوابط تحكم الظهور الإعلامي وتحفظ مكانة الإعلام ودوره الحقيقي.

