عمرو أديب: دفاع القاهرة والرياض عن وحدة اليمن والسودان يستهدف الاستقرار لا التوسع

كتب : حسن مرسي

10:53 م 09/01/2026

عمرو أديب

أكد الإعلامي عمرو أديب، على مفهوم الدولة الوطنية والأمن القومي، مؤكدًا أن التقسيم والتفتيت يمثلان تهديدًا وجوديًا.

وقال "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "في القرن الـ21، من بديهيات السياسة فكرة الدولة الموحدة، التي لها علم واحد وجيش واحد وحكومة واحدة"، مستنكرًا أي حديث يدعم تجزئة أي دولة.

وأضاف أن الدول القوية والفاعلة ترفض الفوضى على حدودها، مشيرًا إلى مصر والسعودية كمثالين: "مصر عندما تتحدث عن السودان أو ليبيا، هل أحد يقدر يقول إنهما ليسا عمقًا استراتيجيًا وأمنًا قوميًا لمصر؟".

وأكد مقدم "الحكاية"، أن حديث القاهرة أو الرياض عن الحفاظ على وحدة اليمن أو السودان ليس رغبة في التوسع، بل دفاعًا عن الاستقرار.

وأشار إلى أن التعامل مع الحكومات الشرعية هو الخيار الوحيد المقبول، متسائلًا: "إيه العيب إن مصر أو السعودية تقول إنها تتعامل مع النظام الشرعي؟".

وشدد على أن خطوطًا حمراءً قد رُسمت، وقال: "أنا كمصر لن أسمح بهذا الأمر.. لن أقعد أتفرج على ناس بتدخل سلاح وتغير الأمر على الأرض".

وأكد عمرو أديب أن ردود الفعل ستكون حاسمة، مشيرًا إلى أن بيانات الخارجية المصرية والسعودية الأخيرة كانت واضحة وصريحة في رفض التمرد والقتل والسلب، "تفتيت المفتت وتقسيم المقسم.. مين اللي بيستفيد منه؟!".

وشدد الإعلامي عمرو أديب، إلى أن استنزاف قدرات الدول الكبرى الإقليمية لحفظ أمن حدودها هو أمر غير منطقي، قائلًا: "هل أنا كمصر أو المملكة العربية السعودية يجب أستنزف استنزافًا مستمرًا عشان أمن حدودي؟"، مؤكدًا أن إصراره على هذا الموقف هو دفاع عن بديهيات الدولة والنظام في عالم يتجه نحو التكتل والاتحاد، وليس نحو التقسيم.

عمرو أديب اليمن السودان

