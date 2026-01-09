إعلان

المواسم السبب.. بيان من الزراعة بشأن ارتفاع أسعار الدواجن

كتب : مصراوي

01:29 م 09/01/2026

الدواجن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة الزراعة، عن أسباب الزيادة في أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية.

وقالت الوزارة، بحسب بيان المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، الجمعة، أن الزيادة الطفيفة في أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية ترجع إلى تعاقب المواسم الاجتماعية والدينية، التي يزداد خلالها الطلب على الدواجن ومنتجاتها، مؤكدة أن أسعار الدواجن في هذه الفترة أقل بنسبة 20% من الأسعار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت الوزارة، أن صادرات مصر من الدواجن ومنتجاتها إلى الأسواق الخارجية تشهد تزايدًا ملحوظًا، وهو ما يؤكد عدم وجود أي مشكلات مرضية تم رصدها داخل البلاد.

وأوضحت "الزراعة"، أن أعداد المنشآت الداجنة المعزولة في تزايد، وفقًا لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، بما يعكس استقرار الوضع الصحي بالمزارع المصرية، مشيرة إلى ارتفاع معدلات الإنتاج من الدواجن وبيض المائدة بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق.

كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، كشف حقيقة ما تم تداوله بشأن ظهور مرض إنفلونزا الطيور ببعض المزارع المصرية، وما أثير حول تأثير ذلك على زيادة أسعار الدواجن.

وأوضح المركز الإعلامي، بحسب بيانه، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أفادت بعدم رصد أي حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في أي من المزارع المصرية.

اقرأ أيضًا:

"العمل" تُعلن عن وظائف جديدة بالداخل والخارج - الراتب والتخصصات

"الأرصاد": أمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق الساعات المقبلة

غرفة السياحة: استمرار العمل بمواعيد فتح معبد إدفو الحالية دون تعديل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الزراعة أسعار الدواجن إنفلونزا الطيور

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

قبل لقاء سويدان.. 3 نجوم أصيبوا بمرض التهاب العصب السابع (صور)
زووم

قبل لقاء سويدان.. 3 نجوم أصيبوا بمرض التهاب العصب السابع (صور)
ما الذي يحدث داخل يوتيوب؟ تحديثات تغير طريقة الوصول للفيديوهات
أخبار و تقارير

ما الذي يحدث داخل يوتيوب؟ تحديثات تغير طريقة الوصول للفيديوهات
مع استمرار التحذيرات| نصائح مهمة لقيادة السيارة وسط الأمطار والرياح
نصائح

مع استمرار التحذيرات| نصائح مهمة لقيادة السيارة وسط الأمطار والرياح
كيف أحافظ على الصلاة رغم الانشغال بالعمل؟.. أمين الفتوى يجيب
أخبار

كيف أحافظ على الصلاة رغم الانشغال بالعمل؟.. أمين الفتوى يجيب
كيفية حساب فاتورة الكهرباء في العدادات المختلفة -الكودي ومسبق الدفع
أخبار مصر

كيفية حساب فاتورة الكهرباء في العدادات المختلفة -الكودي ومسبق الدفع

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان