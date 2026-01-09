"الأرصاد": أمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق الساعات المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الجمعة، إن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة تشهد استمرار فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال سيناء على فترات متقطعة.

وأضافت "الهيئة"، أن فرص سقوط الأمطار تتلاشى على القاهرة وشمال الصعيد.

وأوضحت أن طقس الساعات المقبلة يشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب البلاد وسيناء تتراوح سرعتها من (40 : 60) كم / س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر.

