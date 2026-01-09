بالرقم القومي.. أسماء الفائزين في قرعة الحج بالأزهر 2026

أعلن الأزهر الشريف، أسماء العاملين من وقع عليهم الاختيار للانضمام إلى بعثة الأزهر الشريف لأداء فريضة الحج، للعام الهجري الحالي١٤٤٧هـ، بعد إجراء قرعة على المتقدمين كافة.

ويمكن الاستعلام عن النتيجة بالرقم القومي، من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا

وكان الأزهر الشريف، أعلن في وقت سابق عن الشروط للراغبين في التقدم، وهي:

أن يكون على رأس العمل وقت السفر للحج.

ألا يقل السن عن (٥٩) عامًا، في 18 مايو 2026م.

ألا يكون قد سبق له الحج.

أن يكون جواز سفره ساريًا لمدة سنة على الأقل.

أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

