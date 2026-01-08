استعدادات مكثفة تقوم بها الأمانة العامة لمجلس النواب، إيذانًا لعقد الجلسة الافتتاحية التي من المتوقع أن تكون الإثنين المقبل، برئاسة أكبر الأعضاء سنًا.

وكشفت المصادر، أن أبرز أكبر الأعضاء سنًا من النواب حتى الآن، هم: النائبة عبلة الهواري 77 عامًا والنائب خالد خلف الله 76 عامًا، والنائب محمد أبو العينين 75 عامًا.

وأوضحت المصادر، في تصريحات إلى مصراوي، أن هناك عددًا من النواب الجدد سيتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية، ومن الوارد أن يكون من بينهم الأكبر سنًا.

ومن المقرر أن ينطلق مجلس النواب الجديد 2026 في 12 يناير 2026، حيث ينتهي الفصل التشريعي الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في 11 يناير الجاري.

يأتي ذلك عملًا بحكم المادة 106 من الدستور والتي تنص على أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

ويعقد مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية من مقره في العاصمة الجديدة، حيث يترأسها أكبر الأعضاء سنًا، يعاونه 2 من أصغر الأعضاء سنًا، وتشهد أداء اليمين الدستورية.

وتنص المادة 276 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يعقد المجلس في بداية كل فصل تشريعي جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه في إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم.

ويتلو رئيس الجلسة الافتتاحية من الفصل التشريعي، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

