قرار جديد من الزراعة بشأن صرف الأسمدة للمحاصيل الشتوية

قرر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الخميس، صرف كامل المقررات السمادية لكافة المحاصيل الشتوية الاستراتيجية، وعلى رأسها محصول القمح باعتباره محصولًا استراتيجيًا مهمًا، وفي ضوء تزايد المساحة المنزرعة بالمحصول.

وشدد الوزير، في بيان، على أن يتم صرف الأسمدة لكافة المزارعين الذين يملكون "كارت فلاح" بشرط سريانه، دون المطالبة بإحداثيات، شريطة ألا يكون قد تحرر ضدهم محاضر تعدٍّ على الأرض الزراعية أو سرقة تيار كهربائي.

ووجه علاء فاروق، مديري مديريات الزراعة وقطاع الخدمات الزراعية، بالتنبيه على كافة الجمعيات الزراعية، بضرورة الالتزام بضوابط وتعليمات الصرف الخاصة بالموسم الشتوي 2025/2026، وفقًا للمنظومة.

وشدد وزير الزراعة، على الالتزام الكامل بتوفير الأسمدة للمزارعين، مع الإعلان الواضح عن المقررات السمادية وأسعارها، وعدم فرض أي زيادات أو ربط عمليات الصرف بشراء منتجات أخرى.

وحذر "فاروق"، من أي تلاعب بالأسمدة المدعمة، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ إجراءات رادعة، وستضرب بيدٍ من حديد ضد محاولات تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء أو التعدي على حقوق الفلاحين، مع تشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية، والمتابعة المستمرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تقصير أو مخالفات.

وتلقى علاء فاروق، في سياق متصل، رسالة شكر من مزارعي جمعية العيساوية بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، بعد استجابته الفورية وتكليف وكيل وزارة الزراعة بسوهاج بسرعة فحص شكاوى المزارعين، والتي تلقاها عبر هاتفه، وصرف أسمدة النترات من الجمعية، بعد معاناتهم من عدم صرف المقررات الخاصة بهم على مدار شهر ونصف.

وقال المزارعون، إن ما حدث ليس مجرد حل لمشكلة سماد، بل رسالة طمأنة لكل فلاح مصري:"حقك محفوظ.. وصوتك مسموع".

