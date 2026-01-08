جائزة ساويرس الثقافية.. أسماء الفائزين بجائزة أفضل كتاب للأطفال

تصوير- أحمد مسعد:

انطلق منذ قليل، الحفل الختامي السنوي لـ"جائزة ساويرس الثقافية" في دورتها الحادية والعشرين، التي تنظمها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بقاعة إيوارت التذكارية في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وفاز بالمركز الأول، بجائزة أفضل كتاب للأطفال تحت 12 عامًا، الكاتبة ريهام شندي عن كتاب الفارة لارا وجيرانها في العمارة.

كما فاز بالمركز الثاني بجائزة أفضل كتاب للأطفال تحت 12 عامًا، الكاتب أحمد الفخراني، عن كتاب عندما اختفي الضحك من العالم.

ويُقام الحفل بحضور عدد من الوزراء، وسفراء الدول العربية والأجنبية، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة والمثقفين والإعلاميين، وأعضاء لجان التحكيم، وكوكبة من الفنانين والمبدعين، تأكيدًا على مكانة الجائزة باعتبارها واحدة من أبرز الفعاليات الثقافية على الساحة المصرية.

وتواصل جائزة ساويرس الثقافية، منذ انطلاقها، دورها في دعم الإبداع الأدبي والفني واكتشاف الأصوات الجديدة، حيث شهدت خلال عقدين من تاريخها مشاركة آلاف المبدعين المصريين من مختلف الأعمار والخلفيات، وتم تكريم أكثر من 300 كاتب وأديب عن أعمالهم المتميزة.

وفي الدورة الحادية والعشرين، سيتم الإعلان عن الفائزين من بين نحو 750 عملًا أدبيًا تقدّم في فروع الجائزة، ما يعكس استمرار الجائزة كمنصة رائدة للاحتفاء بالإبداع وتشجيع الأجيال الجديدة على استلهام قوة الكلمة والفن في إحداث التغيير الثقافي والاجتماعي.

اقرأ أيضا:

وقف عرض حلقة برنامج "مواعدة الأطفال" وحذف البرومو

زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية

أمطار وعدم استقرار.. توقعات حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

محافظة القاهرة: بدء التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل