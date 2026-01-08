شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، متنوعة، حيث تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية، بالإضافة إلى إعلان وزارة العمل عن ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية، بجانب طرح وظائف جديدة تصل رواتبها لـ35 ألف جنيه، وبدء التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مدبولي يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية.. ويوجه بالاستمرار في رصد شكاوى المواطنين

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر ديسمبر 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية

كشف إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، عن ضوابط قانونية جديدة لتنظيم ساعات العمل الإضافية، والتي تضمن للعامل أجرًا إضافيًا يترواح بين 35% و70% حسب طبيعة العمل.

أمطار وعدم استقرار.. توقعات حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة من الجمعة 9 يناير 2026 إلى الثلاثاء 13 يناير 2026.

محافظة القاهرة: بدء التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل

أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بدء التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل الذي نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة، وذلك في المسافة من منطقة القلعة حتى الفسطاط بطول حوالى ٣كم، وذلك ضمن جهود الدولة لتطوير منطقة السيدة عائشة، وحل المشكلات المرورية وتيسير حركة المرور بها تمهيدًا لفك وإزالة كوبري السيدة عائشة.

تحرك عاجل من النقل بشأن رفع كفاءة وصلة السنانية

أصدرت وزارة النقل، بيانا أشارت فيه إلى رصد أحد الفيديوهات التي تتضمن شكوى أحد المواطنين من سوء حالة الرصف بوصلة السنانية بالمسافة من مفارق كوبري دمياط وحتى نقطه مرور السنانية.

شعبة الأدوية تحذر من تداعيات "التتبع الدوائي": تهدد بانهيار سلاسل التوريد

حذرت شعبة الأدوية بـالاتحاد العام للغرف التجارية من تداعيات تطبيق منظومة "التتبع الدوائي" وفق القرار الوزاري رقم (804) لسنة 2025، مؤكدة أن تطبيقه بصيغته الحالية وفي التوقيت الراهن قد يؤدي إلى انهيار سلاسل توريد الدواء في مصر، ويهدد استقرار السوق.

هل تتعرض مصر لزلزال مدمر في 2026؟.. "البحوث الفلكية" تحسم الجدل -(فيديو)

علّق الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، على تصريحات خبير الزلازل الهولندي فرانك هوجر بيتس، بشأن احتمال تسجيل نشاط زلزالي قوي مطلع عام 2026، مشيرًا إلى أن التنبؤ بالزلازل على المدى القصير غير ممكن علميًا، بخلاف التنبؤ بالطقس.

رواتب تصل لـ35 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة النووية

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، عن توفير فرص عمل جديدة بعدد من المهن الفنية والتخصصية، وذلك بالتعاون مع شركة "نيكيمت"، إحدى الشركات العاملة بمشروع الضبعة النووية، في إطار جهود الدولة لربط التدريب بالتشغيل، وتوفير فرص عمل لائقة داخل المشروعات القومية الكبرى.

