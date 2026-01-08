انطلاق مهرجان السياحة الرياضية بمدينة بورت غالب -صور

انطلقت اليوم بمدينة بورت غالب على ساحل البحر الأحمر فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان السياحة الرياضية، والمقام خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير 2026، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة البحر الأحمر، ضمن أجندة مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية، وبمشاركة عربية ودولية واسعة.

ويُقام المهرجان بالتعاون مع الاتحاد المصري للترايثلون والاتحاد المصري للشوفكان تحت التأسيس، وتحت رعاية شركة ماك القابضة للاستثمار المطور الرئيسي لمدينة بورت غالب بصفتها الراعي الرسمي للمهرجان، في نموذج ناجح للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم الرياضة والسياحة المستدامة في مصر.

وشهد حفل الافتتاح حضورًا لافتًا لعدد من الشخصيات العامة المصرية والدولية، إلى جانب رئيس ونائب رئيس الاتحاد الدولي للشوفكان، وعدد من نواب الاتحاد المصري للترايثلون، وممثلي الاتحادات الرياضية، في تأكيد على الأهمية المتنامية للمهرجان على المستويين الإقليمي والدولي.

وبدأت فعاليات المهرجان بإقامة مسابقة الترايثلون التي ينظمها الاتحاد المصري للعبة، وتتكون من ثلاثة مراحل هي الجري والسباحة وركوب الدراجات، بمشاركة نحو ألف متسابق من المحترفين والهواة من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، وسط تنظيم احترافي ومسارات رياضية متميزة تمتد عبر شاطئ بورت غالب والطريق السياحي ونادي المدينة الرياضي.

ويشهد المهرجان مشاركة دولية من أذربيجان، بولندا، نيجيريا، غانا، والكويت، إلى جانب الدولة المضيفة مصر، بما يعكس البعد الدولي للمهرجان ودوره في تعزيز التبادل الثقافي والتقارب بين الشعوب من خلال الرياضة.

ويتضمن برنامج المهرجان باقة متنوعة من الفعاليات الرياضية والترفيهية، من أبرزها بطولة الشوفكان الودية، إلى جانب عدد من المسابقات الرياضية التي تُقام داخل نادي بورت غالب الرياضي، وتشمل كرة القدم، كرة السلة، التايكوندو، وعدة ألعاب أخرى، بمشاركة أندية من الغردقة ومرسى علم، مما يجعل المدينة مركزًا نابضًا بالحركة الرياضية طوال أيام المهرجان.

ويهدف مهرجان السياحة الرياضية إلى تعزيز مكانة بورت غالب ومرسى علم كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، مستفيدًا من المقومات السياحية والبيئية والبنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها منطقة البحر الأحمر، بما يسهم في تنشيط السياحة الرياضية، ودعم الاقتصاد المحلي، وترسيخ صورة مصر كمقصد دولي للرياضة والسياحة المتكاملة.

أكد فراج عبدالمقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر، أن تنظيم مهرجان السياحة الرياضية بمدينة بورت غالب يمثل إضافة نوعية لمحافظة البحر الأحمر، ويعكس قدرتها على استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، كما يسهم في دعم السياحة الرياضية وتنشيط الحركة السياحية، وتعزيز مكانة مدن البحر الأحمر على خريطة الفعاليات الرياضية المحلية والدولية.

وأضاف أن المديرية كانت قد أنهت كافة الترتيبات والاستعدادات التنظيمية الخاصة بمهرجان السياحة الرياضية، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظ البحر الأحمر اللواء احمد عبدالله لخروج المهرجان في افضل صورة تليق باسم مصر.

وأوضح أنه جرى التنسيق مع الأندية الرياضية على مستوى مدن المحافظة كافة للمشاركة في الفعاليات والأنشطة الرياضية المصاحبة للمهرجان، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة الرياضية وتعزيز الدور المجتمعي للأندية.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على تطبيق الكود الطبي المعتمد لكافة اللاعبين المشاركين، وتوفير جميع اشتراطات الأمن والسلامة والإسعافات اللازمة طوال فترة الفعاليات، بما ضمن خروج المهرجان بصورة تنظيمية متميزة.

وقال الدكتور وائل الجندي، مدير عام مهرجان بورت غالب للسياحة الرياضية، إن مدينة بورت غالب تفخر باستضافة وتنظيم المهرجان للعام الخامس على التوالي، لما يمثله من قيمة رياضية وسياحية كبيرة، مشيرًا إلى أن استمرارية الحدث تعكس النجاح الذي حققته النسخ السابقة، وترسّخ مكانته كأحد أبرز المهرجانات الرياضية على مستوى منطقة البحر الأحمر.

وأشاد بالدعم الكبير الذي تقدمه مجموعة الخرافي ممثلة في المهندس حسام الخرافي رئيس مجلس إدارة شركة ماك القابضة للاستثمار، بصفتها المطور الرئيسي لمدينة بورت غالب، مؤكدًا أن هذا الدعم كان عنصرًا أساسيًا في إخراج المهرجان بهذا الشكل المشرف، سواء على مستوى التنظيم أو تنوع الفعاليات، بما يعكس رؤية استثمارية واعية بأهمية الرياضة كأداة لتنشيط السياحة وتعزيز التنمية.