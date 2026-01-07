برلماني: يجب إعادة النظر في قانون الإيجار القديم - فيديو

قال حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن الانتخابات البرلمانية كانت فرصة مهمة للناخبين للتعبير عن إرادتهم، مشيرًا إلى أن أهم ملامحها كانت توفير متنفس كبير للشعب للتصويت بحرية ونزاهة.

وأكد النائب، في تصريحات لمصراوي، أن دوره وأدوار زملائه في البرلمان تتمحور حول الرقابة على أداء الحكومة باستخدام الأدوات الرقابية المتاحة، سواء عبر طلبات الحضور، أو الأسئلة، أو مقترحات الرقابة، وحتى الاستجوابات، مشددًا على أهمية هذه الأدوات في متابعة تنفيذ التشريعات بما يخدم المواطنين.

وأشار عمار، إلى أن البرلمان سيهتم بشكل خاص بالقوانين المتعلقة بالأسعار والمعيشة، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في قانون الإيجار القديم لتطبيقه على أرض الواقع، خاصة في المحافظات التي تواجه نقصًا في الوحدات السكنية البديلة، مثل: بورسعيد، والتي تعيق تطبيق القانون بشكل كامل.

وشدد النائب حسن عمار، على أن دور النائب لا يقتصر على التشريع والرقابة، بل يمتد إلى الجانب الخدمي، إذ يجب أن يكون النائب حلقة الوصل بين أهالي دائرته والمسؤولين التنفيذيين لتلبية احتياجات المواطنين ومتابعة طلباتهم، خاصة في ظل غياب المجالس المحلية، لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها.

وأعرب عن امتنانه العميق لأهالي محافظة بورسعيد على الثقة الكبيرة التي منحوه إياها خلال الانتخابات، مشيرًا إلى ضرورة توجيه الشكر أيضًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيهاته خلال المرحلة الأولى، والتي أكدت على نزاهة العملية الانتخابية ومنح الفرصة للمرشحين للعمل بشرف ونزاهة، بما يعكس إرادة الشعب تحت قبة البرلمان.

