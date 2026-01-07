شارك الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، في قداس عيد الميلاد 2026 بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح بيان صادر عن النقابة اليوم الأربعاء، أن نقيب المحامين، قدم التهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولكل أقباط مصر بمناسية عيد الميلاد 2026.

وأكد عبدالحليم علام، على أن أعياد الميلاد مناسبة لترسيخ قيم المحبة والسلام بين المصريين، معربًا عن تمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبات على مصرنا الحبية بالخير والسلام.

وأشار البيان إلى أن النقيب، أصدر في وقت سابق، قرارًا بصرف 500 جنيه منحة استثنائية لأصحاب المعاشات، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

اقرأ أيضًا:

لا داعي للقلق.. متحدث الوزراء: إجراءات مرتقبة لخفض نسبة الدين العام

"الكتكوت يهدد فراخ رمضان".. شعبة الدواجن تتوقع وصول سعر الكيلو لـ90 جنيهًا

حالة الطقس اليوم.. تحذير من "الشبورة" وصقيع على هذه المناطق