"اوعوا تقلقوا على بلدكم".. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للمصريين

كتب – أحمد العش:

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تهنئته للأقباط في مصر والعالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسي: "نحمد الله على أننا منذ 2015 نحتفل بالعيد، وأهنئ البابا والكنيسة وكل المواطنين المسيحيين، وربنا يجعل أيامنا كلها أفراح، اللهم آمين".

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي خلال زيارته إلى مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجموع المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وأشار الرئيس السيسي، إلى أن زياراته للكنيسة بدأت منذ عام 2015، مؤكدا أن الاحتفال بعيد الميلاد يعكس المحبة والتواصل بين أبناء الوطن الواحد، لافتا إلى أنه شهد العديد من اللحظات الصعبة خلال تلك الفترة، لكنه أكد أن الشعب المصري "يحب بعضه، ويخاف على بعضه، ويحترم بعضه، ولن نسمح لأنفسنا كشعب مصر أن تكون العلاقة بيننا قائمة على التمييز، ولن نعطي الفرصة لأحد أن يفرق بيننا".

وأضاف الرئيس السيسي: "لا توجد بيننا أي حالة "إنتوا" و"احنا"، هناك دائمًا نحن، الشعب المصري واحد".

واختتم الرئيس السيسي، كلمته بنصيحة للمصريين قائلاً: "إوعوا تقلقوا أبدًا على بلدكم، لكن بشرط خليكوا دائمًا مع بعض، ولا تسمحوا لأحد أن يضر أنفسنا وبلدنا"، مضيفًا " أي مشكلة بفضل الله تتحل، وما بقت مصر بخير وشعب مصر بسلام"، مختتمًا حديثه بالتهنئة: "كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة، والبابا بخير وصحة وسعادة، كل سنة وأنتم طيبين".