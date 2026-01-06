إعلان

مدبولي: توجيهات رئاسية بسرعة الانتهاء من "حياة كريمة" و"التأمين الصحي"

كتب : محمد عبدالناصر

04:57 م 06/01/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تولي اهتمامًا قويًّا للانتهاء من مشروعات التأمين الصحي الشامل ومبادرة حياة كريمة؛ لما لها من تأثير مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة لهم.

وأوضح مدبولي أن مشروعات "حياة كريمة" تستهدف تطوير مستوى الحياة لـ58 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن المواطنين سيشعرون تدريجيًّا بثمار هذه المشروعات كلما تحقق تقدم على أرض الواقع، سواء في جودة الخدمات أو البنية التحتية أو الخدمات الصحية والاجتماعية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تنفيذ هذه المشروعات والانتهاء منها في التوقيتات المحددة؛ بما يحقق الهدف الرئيسي منها، وهو خدمة المواطنين وتحسين جودة حياتهم في مختلف المحافظات.

الدكتور مصطفى مدبولي حياة كريمة التأمين الصحي

