إعلان

عمرو أديب مشيدًا بفوز مصر على بنين: "متكلمنيش عن مستوى.. أنا بتاع نتائج

كتب- حسن مرسي:

11:20 م 05/01/2026

الإعلامي عمرو أديب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفى الإعلامي عمرو أديب بفوز منتخب مصر على بنين 3-1 في دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا، مؤكدًا أن الفراعنة قدموا عرضًا قويًا رغم الصعوبات وتأهلوا إلى ربع النهائي.

وقال أديب في برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إنه لا يهتم بالمستويات أو الأداء بل بالنتيجة فقط، مضيفًا: "النهاردة عملنا 3 أجوان عظيمة، أنا زهقت من الكلام عن المستوى، أنا بتاع النتايج والأجوان".

تابع مقدم "الحكاية" أن محمد صلاح جاء ليسجل أهدافاً كعادته "ده راجل شغلته هداف ميهمنيش يلعب دفاع حلو أو لأ" ، مشيرًا إلى أن الـ3 أهداف كانت رائعة خاصة الثالث من صلاح بعد تمريرة زيزو، مؤكدًا أن المنتخب يمتلك قوة وخشونة ولياقة تجعله مرعبًا.

وأكد أديب أن الروح والتفاهم بين اللاعبين واضح، مستشهدًا بجهد اللاعب محمد هاني الذي "أكل النجيلة" لمنع هدف، معربًا عن تفاؤله الكبير بعد أن كان متشائمًا سابقًا.

وأشار أديب إلى أن الفوز بـ3 أهداف في أمم أفريقيا نادر حاليًا، داعيًا إلى التركيز على النتايج لا التفاصيل التكتيكية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو أديب ماتش منتخب مصر وبنين منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية
أخبار المحافظات

بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية
الجلسة الأولى انتهت.. متى يستأنف القضاء الأمريكي محاكمة مادورو وزوجته؟
شئون عربية و دولية

الجلسة الأولى انتهت.. متى يستأنف القضاء الأمريكي محاكمة مادورو وزوجته؟

شهادة الاستطاعة الصحية.. بيان مهم من السياحة بشأن الحج 2026
أخبار مصر

شهادة الاستطاعة الصحية.. بيان مهم من السياحة بشأن الحج 2026
بالصور- حنان مطاوع تروج لمسلسل "المصيدة" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
زووم

بالصور- حنان مطاوع تروج لمسلسل "المصيدة" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
15 مصابًا.. مشاهد من حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر
مصراوى TV

15 مصابًا.. مشاهد من حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026