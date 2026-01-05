احتفى الإعلامي عمرو أديب بفوز منتخب مصر على بنين 3-1 في دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا، مؤكدًا أن الفراعنة قدموا عرضًا قويًا رغم الصعوبات وتأهلوا إلى ربع النهائي.

وقال أديب في برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إنه لا يهتم بالمستويات أو الأداء بل بالنتيجة فقط، مضيفًا: "النهاردة عملنا 3 أجوان عظيمة، أنا زهقت من الكلام عن المستوى، أنا بتاع النتايج والأجوان".

تابع مقدم "الحكاية" أن محمد صلاح جاء ليسجل أهدافاً كعادته "ده راجل شغلته هداف ميهمنيش يلعب دفاع حلو أو لأ" ، مشيرًا إلى أن الـ3 أهداف كانت رائعة خاصة الثالث من صلاح بعد تمريرة زيزو، مؤكدًا أن المنتخب يمتلك قوة وخشونة ولياقة تجعله مرعبًا.

وأكد أديب أن الروح والتفاهم بين اللاعبين واضح، مستشهدًا بجهد اللاعب محمد هاني الذي "أكل النجيلة" لمنع هدف، معربًا عن تفاؤله الكبير بعد أن كان متشائمًا سابقًا.

وأشار أديب إلى أن الفوز بـ3 أهداف في أمم أفريقيا نادر حاليًا، داعيًا إلى التركيز على النتايج لا التفاصيل التكتيكية.