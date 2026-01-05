قال الكاتب الصحفي محمد سامي، إن الانتخابات البرلمانية الأخيرة تعتبر الأطول والأكبر في تاريخ الحياة النيابية المصرية، بعدما استمرت قرابة 90 يومًا، وشهدت تطورات استثنائية لم تحدث من قبل، سواء على مستوى إلغاء الدوائر أو إعادة تقسيمها، تنفيذًا لأحكام صادرة عن المحكمة الإدارية العليا وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح سامي، خلال بث مباشر من صالة تحرير مصراوي، أن آخر جولات الإعادة أُجريت في 30 دائرة، وانتهت عمليات الحصر العددي، على أن تعلن النتائج الرسمية يوم السبت المقبل، وهو ما يعني إسدال الستار نهائيًا على ماراثون الانتخابات البرلمانية، تمهيدًا لانعقاد مجلس النواب الجديد يوم الاثنين التالي، عقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمجلس للانعقاد في دور الانعقاد الثالث.

وأشار إلى أن النواب الفائزين سيبدأون في استخراج الكارنيهات يوم الأحد، بينما تصدر قرارات تعيين الـ28 عضوًا المعينين في المجلس بقرار جمهوري يوم الخميس المقبل، ليكتمل التشكيل الدستوري للمجلس بعدد 596 نائبًا، موزعين بين نظام القائمة والنظام الفردي، إضافة إلى المعينين.

وكشف محمد سامي، خلال حديثه في البث المباشر، أن المستشار محمد عيد محجوب، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، يعتبر الأوفر حظًا لتولي رئاسة مجلس النواب، في ضوء الأعراف البرلمانية التي تقضي بأن يكون رئيس المجلس من بين الأعضاء المنتخبين، إلى جانب حالة التوافق الواسعة داخل قوى الأغلبية على اسمه.

وأضاف أن هناك استقرارًا، وفقًا لمصادر مطلعة، على استمرار المستشار أحمد سعد وكيلًا أول للمجلس، مع اختيار الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، وكيلًا ثانيًا.

وتطرق سامي، خلال اللايف، إلى خريطة القوى داخل المجلس الجديد، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يتصدر الأغلبية البرلمانية بعدد 227 مقعدًا، يليه كتلة المستقلين بـ103 مقاعد، ثم حزب حماة الوطن بـ87 مقعدًا، وحزب الجبهة الوطنية بـ65 مقعدًا، ثم حزب الشعب الجمهوري بـ25 مقعدًا، ليحصل بذلك أكبر 4 أحزاب على نحو 404 مقاعد، تمثل قرابة ثلثي المجلس.

وأشار الكاتب الصحفي، على صعيد المعارضة، إلى أن حزب العدل والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حصلا على 11 مقعدًا لكل منهما، يليه حزب الوفد بـ10 مقاعد، ثم حزب النور بعدد 6 مقاعد، مع تمثيل محدود لأحزاب أخرى.

وأكد أن الهجوم الذي تعرض له حزب مستقبل وطن عقب بيان الرئيس السيسي، لم ينعكس في صورة تصويت عقابي داخل الصناديق، موضحًا أن الحزب خاض المنافسة على 124 مقعدًا بالنظام الفردي، وفاز بـ106 مقاعد، بنسبة نجاح تجاوزت 86%، ليكون الأقل خسارة مقارنة ببقية الأحزاب الكبرى.

وأوضح سامي، أن هذه الأرقام تفتح الباب أمام تساؤلات حول شكل الأغلبية داخل المجلس المقبل، في ظل عدم امتلاك أي حزب للأغلبية المطلقة، مرجحًا الاتجاه نحو تشكيل ائتلاف أغلبية برلمانية يضم الأحزاب الكبرى وعددًا من المستقلين، بما يضمن أغلبية مريحة لإدارة المجلس.

وأثار تساؤلات بشأن مستقبل المعارضة داخل البرلمان، وما إذا كانت ستتجه لتشكيل ائتلاف موحد أم ستظل منقسمة بين أكثر من تيار سياسي.

واختتم محمد سامي حديثه بالتأكيد على أن اليوم الأول لانعقاد المجلس سيشهد أداء اليمين الدستورية، وانتخاب رئيس المجلس ووكيلَيه، ثم فتح باب الترشح للجان النوعية، مشددًا على أهمية التزام النواب الجدد بالدور التشريعي والرقابي، وعدم الخلط بين مهام النائب ودور الجهاز التنفيذي.

