الحكومة تحسم الجدل بشأن التعدي على أشجار محمية الغابة المتحجرة

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله بشأن التعدي على الأشجار المتحجرة داخل محمية الغابة المتحجرة بمنطقة التجمع.

وأكد المركز الإعلامي، بحسب بيان الاثنين، أنه بالتواصل مع وزارة البيئة، أفادت بأنه فور رصد الواقعة تم إجراء معاينة ميدانية للموقع، وتبين أنه يقع خارج نطاق المحمية الحالي وفقًا للخرائط الرسمية.

وأوضحت الوزارة أنه يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات العلمية والآمنة لنقل الأشجار المتحجرة، وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية داخل نطاق المحمية، وذلك من خلال إنشاء متحف مفتوح يتيح عرضها بصورة مستدامة، ويسهم في تعزيز الوعي العام بأهمية التراث الجيولوجي المصري.

وأشار المركز الإعلامي إلى التزام وزارة البيئة الكامل بتطبيق القوانين والمعايير البيئية خلال أعمال النقل والتجميع، مع المتابعة الدقيقة للموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة حال رصد أي مخالفات، حفاظًا على ثروات مصر الطبيعية وصونًا لحقوق الأجيال القادمة، باعتبار أن حماية التراث الطبيعي والجيولوجي تمثل أولوية وطنية وواجبًا تجاه الأجيال المقبلة.

