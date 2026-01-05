لجان الحصر.. هل تم استثناء القاهرة من تطبيق قانون الإيجار القديم؟

أكد مصدر مطلع بمحافظة القاهرة، عدم صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات السوشيال ميديا، بشأن استثناء المحافظة من تطبيق تعديلات قوانين الإيجار القديمة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم، إن هذا الكلام عار تمامًا عن الصحة، لافتًا إلى أن عمل لجان الحصر مستمرة، وهناك توجيهات بتكثيف الأعمال من أجل الانتهاء في التوقيتات المحددة قانونًا.

وأضاف المصدر، أن هذا الكلام يتنافى مع الواقع القانوني الجديد، فهناك قانون تم إقراره من البرلمان والتصديق عليه من رئيس الجمهورية، ودخل حيز التنفيذ منذ عدة أشهر، وهناك الكثير من المحافظات التي انتهت من لجان الحصر بالفعل، متسائلًا: كيف يمكن استثناء القاهرة من قانون يُطبق على جميع المحافظات؟.

وأشار المصدر، إلى أن المهلة المحددة قانونًا لانتهاء لجان الحصر من تصنيف المناطق تنتهي 5 فبراير المقبل، مؤكدًا أن حصر مناطق القاهرة سيصدر قبل هذا التوقيت.

