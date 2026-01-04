إعلان

رغم تراجع المبيعات 40%.. تحذيرات من زيادات جديدة في أسعار الأجهزة الكهربائية

كتب : داليا الظنيني

07:34 م 04/01/2026

الأجهزة الكهربائية - أرشيفية

كشف جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، عن طبيعة الأوضاع الحالية في سوق الأجهزة، مشيراً إلى أن هناك حالة من الركود على حركة البيع والشراء خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقال "زكريا"، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "من أول وجديد" مع الإعلامية نيفين منصور، إن السوق شهد تراجعًا ملحوظًا في حجم المبيعات بنسبة وصلت إلى 40%، إلا أن عروض "الكريسماس" ساهمت في إحداث انتعاشه مؤقتة ورفع معدلات الشراء مجددًا نتيجة إقبال المواطنين على الخصومات.

وأضاف رئيس الشعبة، أنه من المتوقع عودة حالة الهدوء والركود للأسواق مرة أخرى، بانتظار مواسم العروض القادمة المرتبطة بشهر رمضان المبارك وعيد الأم، حيث يترقب المستهلكون هذه المناسبات للحصول على أسعار تنافسية.

وأشار زكريا، إلى أن فرض رسوم إغراق على "الصاج" قد يتسبب في موجة ارتفاعات في أسعار الأجهزة الكهربائية، مطالباً بضرورة استمرار التخفيضات التي تتراوح ما بين 15% لـ20% طوال العام وعدم قصرها على المناسبات فقط.

وأوضح ، أن الدخل الحالي للمواطنين لم يعد يتناسب مع مستويات الأسعار الحالية، مؤكدًا على أهمية تكثيف العروض الترويجية والعمل على خفض الأسعار لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المستهلكين.

