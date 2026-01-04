"البسوا تقيل بالليل".. تحذيران من الأرصاد بخصوص الطقس

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس الأيام المقبلة، وقالت إن الجو سيكون مائل للاعتدال نهارًا على القاهرة الكبرى ومعظم المحافظات، مع برودة شديدة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وقالت غانم في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، إن درجات الحرارة الصغرى تشهد انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالأيام الماضية، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض طبيعي في هذا التوقيت من العام ويجعل الأجواء أبرد من اليوم السابق.

تابعت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد أن الإحساس بالبرودة يزداد ليلًا بسبب نشاط الرياح في بعض المناطق، داعية المواطنين إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وأكدت غانم ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة صباحًا بسبب انخفاض درجات الحرارة، مشددة على أن الطقس يعكس الطبيعة الشتوية لهذا الوقت من العام، ناصحة بأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أي تأثيرات سلبية من البرودة الشديدة ليلاً.