رئيس "تكنولوجيا الشيوخ" يطالب بفرض معايير دولية للتقييم الضريبي

أعلن الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، موافقته على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على العقارات المبنية.

وطالب دعبس بفرض معايير دولية للتقييم الضريبي، وأن تكون هناك محاسبة للقيم الضريبية المفروضة، وأن تكون هناك عدالة في التقدير؛ لتلافي أي ظلم قد يقع على المواطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.

وقال دعبس إنه يجب أن يكون هناك تدريب وتأهيل وتطوير مستمر للعاملين بالحقل الضريبي، وأن يكون هناك إشراف مستمر على هذا الأمر؛ لمواكبة مستجدات العصر في هذا المجال، ورفع المستوى لكل العاملين بالضرائب.

وطالب النائب أيضًا بأن تكون هناك إدارة خاصة للمراجعة، تكون مهمتها مراجعة التقييم الضريبي، وأن تكون هناك آلية للتظلم يتم تشكيلها من القضاة والخبراء المختصين بوزارة العدل؛ لفض المنازعات الضريبية.