استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، صباح اليوم الأحد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، عن خالص التهانى القلبية لقداسة البابا، وجميع المواطنين المصريين المسيحيين في الداخل والخارج، بهذه المناسبة، داعيا المولى ـ عز وجل ـ أن يعيدها على قداسته وجميع أبناء مصر من المسيحيين بالخير والبركة والنماء.

وعبر الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للدور الوطني والمجتمعي الذي تضطلع به الكنيسة الأرثوذكسية، بقيادة قداسة البابا تواضروس الثاني، في ترسيخ مبادئ المواطنة وتعزيز مبدأ الأخوة بين جميع أبناء مصر، مؤكدًا أن هذه المناسبات تمثل دائمًا فرصة عظيمة لإظهار المحبة والتقارب بين أبناء الوطن الواحد.

وقال رئيس الوزراء لقداسة البابا: أحرص دائمًا على أن أتواجد مع قداستكم في هذا اليوم، كما تعلم قداستكم مدى محبتي وتقديري لشخصكم الكريم، بوصفكم شخصية وطنية عظيمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهناك تقدير كبير لما تقوم به قداستك من جهود كبيرة، ونحن ندعو الله دائمًا أن يمتعكم بموفور الصحة والسداد والتوفيق، و"عيد ميلاد مجيد سعيد لكل المواطنين المسيحيين".

من جهته، عبر قداسة البابا عن خالص شكره وتقديره لزيارة وتهنئة رئيس مجلس الوزراء، والتي تجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع أبناء الوطن الواحد، وتعكس روح المحبة بين المصريين جميعًا، متمنيا أن يكون العام الجديد سعيدًا علينا جميعًا وعلى وطننا الغالي.

وأثنى قداسته على الجهود التي تبذلها الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مختلف المجالات، مشيدًا باهتمام الحكومة وتأكيدها الدائم على أهمية قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما ركيزة أساسية في مسيرة التنمية البشرية.

وأضاف: نحن نواجه أزمات مثل أي بلد في العالم، ولكن الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حريصة على شرح وتوضيح الأوضاع أولاً بأول للمواطنين، وهو ما يهمنا كمواطنين أن نتعرف على الوضع الراهن في كل المجالات، ورغم تلك الأزمات المتلاحقة المحيطة بنا، فأهم شيء هو إرساء السلام والأمان؛ فكل الشكر للإنجازات التي تسعدنا، وتعطينا الأمل أن كل شيء ينهض ويتقدم، وزرع الأمل في النفوس أمر مهم للغاية.

ونوه قداسة البابا إلى أنه زار في وقت سابق رئيس مجلس الوزراء في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة وبصحبته مجموعة من الشباب من أبناء مصر في المهجر، حيث عبر هؤلاء الشباب عن انبهارهم بالعلمين الجديدة، ووصفوها بأنها "سان فرانسيسكو" مصر.

وعقب رئيس الوزراء على ذلك، بالقول بأن هذا العام يعد أفضل من الأعوام السابقة، وهناك تحسن ملموس في أغلب القطاعات، وأصبحت الأوضاع أفضل بكثير من ذي قبل، ونتمنى الدعاء من قداستكم ومن جميع المصريين بأن تسير الأمور للأفضل دومًا، فنحن ننظر لما يقع حولنا في المنطقة من أحداث جسام ونحمد الله عز وجل أن منّ علينا بنعمة السلام والأمن والاستقرار والتقدم، وندعوه لأن يديمها على مصرنا الغالية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أسعى دائمًا لبث البشرى في نفوس المصريين جميعا بأن الأمور تتحسن يومًا بعد يوم، وذلك من خلال رؤيتي على أرض الواقع لما يتم تحقيقه من إنجازات ومشروعات تنموية وخدمية.

