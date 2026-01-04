إعلان

73 % حدا أدنى لكليات الأسنان بتنسيق نصف العام لطلاب الثانوية 2025-2026

كتب : عمر صبري

12:06 م 04/01/2026

73 % حدا أدنى لكليات الأسنان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- عمر صبري:

بدأ طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية البحث عن الحدود الدنيا لتنسيق نصف العام الجامعي 2025 -2026، حيث يلتحق الطلاب بنصف الفصل الثاني وفيما يلي الحود الدنيا لتنسيق كليات طب الأسنان تنسيق يناير 2026.

- 73% في جامعات الملك سلمان والوادي الجديد وشرق بورسعيد وسيناء.

- 75% لجامعتي الجلالة والعلمين.

- 77% لباقي الجامعات الخاصة والأقصر الأهلية ودمنهور الأهلية.

- 79% لباقي الجامعات الأهلية.

وبحسب قواعد القبول العامة بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي فإنه يتم تخصيص منح دراسية مجانية للطلاب بالجامعات الأهلية لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) فى ضوء قرارات مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وطبقاً للحدود الدنيا التي يقررها المجلس في هذا الشأن.

كما تقوم الجامعات الأهلية بقبول الطلاب الوافدين عن طريق منصة ادرس في مصر التابعة للإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.

اقرأ أيضًا:

هل سترتفع أسعار اللحوم والدواجن في رمضان 2026؟

برودة شديدة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الثانوية العامة الجامعات الأهلية المجلس الأعلى للجامعات وزارة التعليم العالي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية