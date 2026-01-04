73 % حدا أدنى لكليات الأسنان بتنسيق نصف العام لطلاب الثانوية 2025-2026

كتب- عمر صبري:

بدأ طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية البحث عن الحدود الدنيا لتنسيق نصف العام الجامعي 2025 -2026، حيث يلتحق الطلاب بنصف الفصل الثاني وفيما يلي الحود الدنيا لتنسيق كليات طب الأسنان تنسيق يناير 2026.

- 73% في جامعات الملك سلمان والوادي الجديد وشرق بورسعيد وسيناء.

- 75% لجامعتي الجلالة والعلمين.

- 77% لباقي الجامعات الخاصة والأقصر الأهلية ودمنهور الأهلية.

- 79% لباقي الجامعات الأهلية.

وبحسب قواعد القبول العامة بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي فإنه يتم تخصيص منح دراسية مجانية للطلاب بالجامعات الأهلية لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) فى ضوء قرارات مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وطبقاً للحدود الدنيا التي يقررها المجلس في هذا الشأن.

كما تقوم الجامعات الأهلية بقبول الطلاب الوافدين عن طريق منصة ادرس في مصر التابعة للإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.

