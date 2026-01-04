إعلان

اليوم.. الطائفة الإنجيلية بمصر تحتفل بعيد الميلاد المجيد بقصر الدوبارة

كتب : أحمد عبدالمنعم

06:00 ص 04/01/2026

القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية

يترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والذي تنظمه رئاسة الطائفة مساء اليوم الأحد 4 يناير 2026، في تمام الساعة السابعة مساءً، بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية بوسط القاهرة.

ويشهد الاحتفال حضور الدكتور القس سامح موريس، راعي كنيسة قصر الدوبارة، إلى جانب قيادات الطائفة الإنجيلية، وعدد كبير من قيادات ورموز الدولة، والشخصيات العامة، والدينية، والإعلامية، في أجواء تعكس روح المحبة والوحدة الوطنية.

ويتضمن برنامج الاحتفال تقديم مجموعة من الترانيم الروحية والوطنية التي تعبر عن معاني الفرح والميلاد والسلام، حيث تبدأ الفعاليات بصلاة افتتاحية يقدمها القس موسى أقلاديوس، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، يليها تقديم ترنيمة جمهورية يؤديها فريق ترنيم كنيسة قصر الدوبارة.

