وزيرا الداخلية والأوقاف والمفتي يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:23 م 30/01/2026

وزيرا الداخلية والأوقاف والمفتي يؤدون صلاة الجمعة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أدى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، و الدكتور نظير عياد مفتى الجمهورية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، ضمن الاحتفالات بالعيد الـ 74 للشرطة المصرية.

وألقى خطبة الجمعة، الدكتور أحمد عصام إمام وخطيب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، بعنوان "بطولات لا تُنسى" تحدث خلالها عن التضحيات والبطولات التي قدمها رجال الشرطة ومازالوا في سبيل حفظ أمن وأمان الوطن والمواطنين مستشهداً بآيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية .. مؤكداً على أهمية دور رجال الشرطة والقوات المسلحة وشعبها في الحفاظ على استقرار وأمن البلاد، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.

وزيرا الداخلية والأوقاف والمفتي يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة

محمود توفيق وزير الداخلية أسامة الأزهري وزير الأوقاف نظير عياد إبراهيم صابر مسجد الشرطة القاهرة الجديدة

