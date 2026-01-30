إعلان

مجدي يعقوب: العلاقة الطبية ليست تجارية كالشراء من سوبر ماركت

كتب : حسن مرسي

12:21 ص 30/01/2026

السير مجدي يعقوب خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال السير مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إن علاقة الطبيب بالمريض علاقة مقدسة، مشيرًا إلى أنها تقوم على ثقة مطلقة من المريض في الطبيب، ومحبة الطبيب لمريضه وتفرغه التام له، لافتًا إلى أن المريض يسلم حياته كلها بين يدي الطبيب أثناء التخدير.

وأضاف "يعقوب"، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" على فضائية "أون"، أن مركز مجدي يعقوب لأمراض القلب في القاهرة يعالج المرضى مجانًا تمامًا، مؤكدًا أن المريض الذي يعاني من مشكلة قلبية لا يدفع أي أجر.

وشدد على أن هذا النهج ينبع من قناعته بأن العلاقة الطبية لا يمكن أن تكون تجارية كالشراء من سوبر ماركت.

وتابع أن هذا التكوين الشخصي بدأ منذ طفولته عندما كان يرى والده الطبيب، ثم تعزز خلال دراسته في كلية الطب بالقصر العيني، حيث رأى معاناة الأطفال المصابين بالروماتيزم في القلب، مشيرًا إلى أنه كان يجلس معهم ويطمئنهم رغم علمه بصعوبة علاجهم في ذلك الوقت بسبب غياب جراحات القلب المتقدمة.

وأشار إلى أن تجربته في إنجلترا وأمريكا عززت فكرته، حيث اكتشف أن 80% من سكان العالم لا يصلون إلى العلاجات الحديثة، مؤكدًا أن المساواة في الحق بالعلاج والتعليم أمر أساسي، وأن العمل الجماعي ضروري لمحاربة المرض وتوفير العلاج للجميع دون تمييز.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من اتحاد المستأجرين على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

الخطأ عندنا.. توفيق عكاشة: الإمارات بتلعب سياسة صح – فيديو

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السير مجدي يعقوب جراح القلب العالمي مركز مجدي يعقوب لأمراض القلب أمراض القلب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

4 فوائد لن تتخيلها لصفار البيض.. تعرف عليها
نصائح طبية

4 فوائد لن تتخيلها لصفار البيض.. تعرف عليها
هل تتأثر مصر بالحرب الأمريكية الإيرانية في حالة اندلاعها؟
أخبار مصر

هل تتأثر مصر بالحرب الأمريكية الإيرانية في حالة اندلاعها؟
"مكتبة لكل بيت".. كتب بأسعار مخفضة تجذب الجمهور في معرض الكتاب
حكايات الناس

"مكتبة لكل بيت".. كتب بأسعار مخفضة تجذب الجمهور في معرض الكتاب
"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات
حوادث وقضايا

"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات
"المهن الطبية": "صفقة عجول" أضاعت على الاتحاد 33 مليون جنيه.. وطلب للإنتربول
أخبار مصر

"المهن الطبية": "صفقة عجول" أضاعت على الاتحاد 33 مليون جنيه.. وطلب للإنتربول

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الخارجية: السد الإثيوبي يمثل التهديد الوجودي الوحيد لمصر
"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات النيابة العامة