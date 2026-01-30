مجدي يعقوب: العلاقة الطبية ليست تجارية كالشراء من سوبر ماركت

قال السير مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إن علاقة الطبيب بالمريض علاقة مقدسة، مشيرًا إلى أنها تقوم على ثقة مطلقة من المريض في الطبيب، ومحبة الطبيب لمريضه وتفرغه التام له، لافتًا إلى أن المريض يسلم حياته كلها بين يدي الطبيب أثناء التخدير.

وأضاف "يعقوب"، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" على فضائية "أون"، أن مركز مجدي يعقوب لأمراض القلب في القاهرة يعالج المرضى مجانًا تمامًا، مؤكدًا أن المريض الذي يعاني من مشكلة قلبية لا يدفع أي أجر.

وشدد على أن هذا النهج ينبع من قناعته بأن العلاقة الطبية لا يمكن أن تكون تجارية كالشراء من سوبر ماركت.

وتابع أن هذا التكوين الشخصي بدأ منذ طفولته عندما كان يرى والده الطبيب، ثم تعزز خلال دراسته في كلية الطب بالقصر العيني، حيث رأى معاناة الأطفال المصابين بالروماتيزم في القلب، مشيرًا إلى أنه كان يجلس معهم ويطمئنهم رغم علمه بصعوبة علاجهم في ذلك الوقت بسبب غياب جراحات القلب المتقدمة.

وأشار إلى أن تجربته في إنجلترا وأمريكا عززت فكرته، حيث اكتشف أن 80% من سكان العالم لا يصلون إلى العلاجات الحديثة، مؤكدًا أن المساواة في الحق بالعلاج والتعليم أمر أساسي، وأن العمل الجماعي ضروري لمحاربة المرض وتوفير العلاج للجميع دون تمييز.

