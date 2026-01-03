إعلان

رئيسة "القومي للمرأة" تبحث تعزيز التعاون مع مديرة مكتب التعاون بالوكالة الفرنسية للتنمية

نور العمروسي

11:39 م 03/01/2026

كتبت- نور العمروسي

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة السيدة كليمانس فيدال دي لا بلاش مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر ومحمد فنجري رئيس وحدة التنمية العمرانية والنقل بالوكالة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتوسيع مجالات الشراكة خلال المرحلة المقبلة.

وشهد اللقاء حضور صفاء حبيب رئيسة الإدارة المركزية للمراسم والإعلام والأستاذة شيرويت إبراهيم مدير عام التعاون الدولي بالمجلس.

وخلال الاجتماع استعرضت المستشارة أمل عمار جهود المجلس القومي للمرأة في تمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات ودوره في دعم إدماج احتياجات المرأة في السياسات والبرامج التنموية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تضمن الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لمشروعي إعادة تأهيل ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية ومشروع النقل الحضري إلى جانب مناقشة سبل تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين داخل منظومة النقل وأهمية دمج قضايا المرأة في هذا القطاع الحيوي.

تناول الاجتماع أهمية التوعية بـمدونة قواعد السلوك لمنظومة النقل باعتبارها أول مدونة من نوعها تراعي أبعاد قضايا المرأة بما يسهم في ترسيخ قيم النزاهة والمساواة والالتزام المهني داخل منظومة النقل

كما تبادل الطرفان الرؤى حول آليات تطوير التعاون الثنائي مؤكدين أهمية تبادل الخبرات وتوسيع مجالات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة.

