موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2026 للحكومة والقطاع الخاص

كتب : محمد عبدالناصر

02:56 م 03/01/2026

العطلات الرسمية

مع بداية العام الميلادي الجديد، يبحث العديد من الموظفين والعاملين بقطاعات الدولة، عن موعد إجازة عيد الميلاد 2026.

موعد إجازة عيد الميلاد

موعد إجازة عيد الميلاد، يوافق يوم الأربعاء المقبل 7 يناير 2026، ومن المقرر أن يحصل الموظفون والعاملون بقطاعات الدولة سواء العامة أو الخاصة، على إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الإجازة من قبل الحكومة خلال الأيام المقبلة.

وتعتبر إجازة عيد الميلاد يوم 7 يناير أول إجازة رسمية في 2026.

