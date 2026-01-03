موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2026 للحكومة والقطاع الخاص

مع بداية العام الميلادي الجديد، يبحث العديد من الموظفين والعاملين بقطاعات الدولة، عن موعد إجازة عيد الميلاد 2026.

موعد إجازة عيد الميلاد

موعد إجازة عيد الميلاد، يوافق يوم الأربعاء المقبل 7 يناير 2026، ومن المقرر أن يحصل الموظفون والعاملون بقطاعات الدولة سواء العامة أو الخاصة، على إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الإجازة من قبل الحكومة خلال الأيام المقبلة.

وتعتبر إجازة عيد الميلاد يوم 7 يناير أول إجازة رسمية في 2026.

اقرأ أيضًا:

مقدم 15%.. أسعار شقق صندوق التنمية الحضرية بـ3 محافظات

بعد سنوات من الارتفاعات القياسية.. تراجع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات لهذه الأسباب

الإسكان: توضح آلية إتمام التنازل عن الأراضي والوحدات والمحال بكافة أنواعها بالمدن الجديدة