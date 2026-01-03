تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، وحرص على الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، من خلال إجراء حوارات ودية مع عدد من المرضى بالأقسام المختلفة بالمستشفى.

وأجرى مدبولي حوارًا وديًّا، خلال تفقده قسم علاج الأورام، مع عدد من المرضى الذين يتم تجهيزهم لإجراء جلسة علاج بالكيماوي، واستفسر منهم على مستوى الخدمة المقدمة لهم في هذا القسم، وعن الفترة التي يتلقون فيها جلسات بهذا العلاج؛ حيث أوضح أحد المرضى من كبار السن أنه يتلقى هذا العلاج منذ ما يقرب من العام، وأن مستوى الرعاية الصحية والعلاجية عالية للغاية وملموسة، قائلًا: "الخدمة الطبية مية مية.. وكل الأقسام اللي اتعالجت فيها عشرة على عشرة".

وتعرف رئيس مجلس الوزراء، في قسم حضانات الأطفال، على مستوى توافر الحضانات للأطفال بالمحافظة؛ حيث أوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه يتم توفير حضانات لجميع الأطفال الذين يحتاجون إليها على مستوى المحافظة، ولا توجد قوائم انتظار نهائيًّا في هذا القسم، مشيرًا إلى أنه تتم متابعة الحالات من خلال توافر أجهزة" آي باد"؛ للتعرف على التاريخ المرضي ومتابعة الحالة المرضية للأطفال.

وتفقد مدبولي غرفة فندقية يوجد فيها سائح إنجليزي الجنسية، وأجرى حوارًا وديًّا معه، مرحبًا به في مصر وفي مدينة الأقصر تحديدًا، ثم استفسر منه عن مستوى الخدمة المقدمة له، فأوضح المريض أنه يتلقى علاجًا فندقيًّا عالي المستوى.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام بتوافر أعلى مستوى من الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات وجميع المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية؛ لتقديم خدمة صحية بجودة عالية للمواطنين في الأقصر، والمترددين عليها من محافظات الصعيد الأخرى، خصوصًا أنه يتردد على هذه المنشآت الصحية المئات من المرضى من الأجانب، باعتبار أنها محافظة سياحية بالدرجة الأولى، وهو ما يلزمنا بمراعاة ذلك أيضًا.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أنه يتم بالفعل الحرص على رفع مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية بصورة كبيرة وفقًا لأعلى المعايير العالمية في مختلف التخصصات، كما أن المرضى يتكلفون مقابلًا ماديًّا زهيدًا للغاية نظير الخدمات المقدمة لهم، مستشهدا بمثال إجراء عملية جراحية لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات تكلفت 3 ملايين و600 ألف جنيه، لكن عائلة الطفلة قامت بدفع 428 جنيهًا فقط.

وأضاف السبكي أن الدولة تتكفل بجميع نفقات الكشف والفحوصات على المرضى، بالإضافة إلى إجراء العمليات الجراحية للمرضى المترددين على مستشفيات التأمين الصحي الشامل، ولا يدفع المنتفعون سوى نسبة 10% فقط مهما تكلفت العمليات الجراحية، أو أي نوع من العلاج .

