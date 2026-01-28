أكد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر أن الدورة البرلمانية الحالية تمثل انطلاقة فعلية لتفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة، مشيرًا إلى أن المشهد النيابي بات يعكس توازنًا ملموسًا في الحوار بين أعضاء البرلمان وممثلي الحكومة.

وقال أبو بكر، خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، إن المرحلة الراهنة تتطلب توثيقًا دقيقًا لكافة الاجتماعات الحزبية التي تسبق إقرار التشريعات، وذلك لضمان اطلاع المواطن على كواليس صناعة القرار والنتائج الفعلية لهذه النقاشات.

وأضاف مقدم برنامج "آخر النهار" أن الشارع المصري يتطلع لمعرفة تفاصيل ما يدور داخل الغرف الحزبية المغلقة، لاسيما عند مناقشة القضايا الحساسة كالضرائب والقوانين التي تمس القوت اليومي، معتبرًا أن عرض هذه المخرجات بوضوح حق أصيل للرأي العام.

وأوضح أن الحوارات التي شهدها حزب "مستقبل وطن" مؤخرًا تعد نموذجًا للاهتمام النيابي بالتواصل مع السلطة التنفيذية، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى ضرورة بث فيديوهات رسمية لهذه الاجتماعات لتعزيز مبدأ الشفافية وبناء جسور الثقة بين الناخب وممثليه.

واختتم أبو بكر حديثه بالتأكيد على أن الندية والتوازن في النقاش بين النواب والمسؤولين يجسدان روح الديمقراطية الحقيقية، مشددًا على أهمية تعميم هذا النهج الرقابي في كافة اللجان والأحزاب لضمان تحقيق التنمية الشاملة وحماية مصالح المواطنين.

