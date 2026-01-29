متحدث الزراعة: إنتاج الدواجن ارتفع بنسبة 14% ولا توجد أزمة قبل رمضان

كشف الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، عن العوامل الكامنة وراء التحركات الأخيرة في أسعار الدواجن بالأسواق، قائلًا إن الدولة لا تواجه أي أزمة في الإنتاج، بل على العكس، هناك فائض ومخزون استراتيجي يلبي كافة الاحتياجات، حيث سجل حجم الإنتاج زيادة قدرها 14% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وأضاف جاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن ما يشهده السوق حالياً هو "زيادة طفيفة ومؤقتة" ناتجة عن تزايد الطلب وارتفاع معدلات الاستهلاك مع اقتراب شهر رمضان والأعياد، موضحًا أن الأسعار ستعاود الاستقرار والعودة لمعدلاتها الطبيعية فور انتهاء هذا الضغط الموسمي.

وتابع المتحدث باسم الوزارة أن مصر نجحت في تحقيق طفرة في ملف الأمن الغذائي، مؤكدًا أن البلاد تمتلك اكتفاءً ذاتياً كاملاً من بيض المائدة، بينما تقترب نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن من حاجز الـ 97%، وهو ما يعكس قوة المنظومة الإنتاجية المحلية.

وأوضح خالد جاد أن الوزارة ترفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان من خلال خطة لضخ كميات ضخمة من الدواجن والسلع الاستراتيجية في الأسواق، مضيفاً أن اللحوم متوفرة بكثرة في منافذ وزارة الزراعة بأسعار تنافسية تتراوح ما بين 250 إلى 300 جنيه للكيلو، تيسيراً على المواطنين وتخفيفاً للأعباء عن كاهلهم.

