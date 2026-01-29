إعلان

رئيس شعبة الأدوية: خطة عاجلة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية

كتب : داليا الظنيني

02:14 ص 29/01/2026

الدكتور علي عوف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار سحب المستحضرات الطبية منتهية الصلاحية من الأسواق يمثل خطوة استراتيجية نظمتها هيئة الدواء المصرية، موضحاً أن القرار لم يغفل حقوق أصحاب الصيدليات، حيث وضعت الهيئة آلية واضحة لتعويضهم مادياً بالتزامن مع عمليات جمع الأدوية.

وقال عوف، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إن هذه الخطوة تهدف في المقام الأول إلى حماية الصحة العامة، مضيفاً أن هيئة الدواء ستشرف بشكل مباشر على عمليات "الإعدام الرسمي" للكميات المسحوبة، وذلك لقطع الطريق تماماً أمام أي محاولات لإعادة تداولها أو تسريبها للسوق مرة أخرى.

وأوضح رئيس شعبة الأدوية أن تكدس الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات مؤخراً خلق بيئة خصبة لظهور "مافيا" تستغل هذا الوضع لإعادة تدوير الأدوية وتزوير تواريخ صلاحيتها، محذراً من تحول هذه الأدوية إلى مركبات كيميائية ضارة تصيب أجهزة الجسم الحيوية، مثل الكبد والكلى، بأضرار جسيمة قد تصل إلى حد التسمم.

وأضاف عوف أن الصرامة في تنفيذ هذا القرار ستؤدي إلى ضبط إيقاع سوق الدواء المصري وإلزام الجميع بالاشتراطات الصحية والقانونية، مؤكداً أن حماية المواطن من الدواء المغشوش أو المنتهي هي الأولوية القصوى للدولة وللغرف التجارية في المرحلة الراهنة.

اقرأ أيضاً:

برودة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

مجانًا.. خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور علي عوف شعبة الأدوية هيئة الدواء المصرية سحب الأدوية منتهية الصلاحية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جورجينا تؤدي تدريبات خاصة وهدى الاتربي جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24
زووم

جورجينا تؤدي تدريبات خاصة وهدى الاتربي جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24
نائب وزير الخارجية الأمريكي يكشف تفاصيل زيارته لمصر وإثيوبيا.. ماذا حدث؟
شئون عربية و دولية

نائب وزير الخارجية الأمريكي يكشف تفاصيل زيارته لمصر وإثيوبيا.. ماذا حدث؟
‎سيجار بـ 7 آلاف وطائرة خاصة".. أشرف نبيل يخرج عن صمته: "أنا من عيلة أرستقراطية
أخبار مصر

‎سيجار بـ 7 آلاف وطائرة خاصة".. أشرف نبيل يخرج عن صمته: "أنا من عيلة أرستقراطية
حدث ليلًا| عقوبة تسهيل سرقة التيار الكهربى والأرصاد تُحذر من طقس الخميس
أخبار مصر

حدث ليلًا| عقوبة تسهيل سرقة التيار الكهربى والأرصاد تُحذر من طقس الخميس
تشمل مواقع نووية ومؤسسات حكومية.. ترامب يدرس شن هجوم واسع على إيران
شئون عربية و دولية

تشمل مواقع نووية ومؤسسات حكومية.. ترامب يدرس شن هجوم واسع على إيران

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون