رئيس شعبة الأدوية: خطة عاجلة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار سحب المستحضرات الطبية منتهية الصلاحية من الأسواق يمثل خطوة استراتيجية نظمتها هيئة الدواء المصرية، موضحاً أن القرار لم يغفل حقوق أصحاب الصيدليات، حيث وضعت الهيئة آلية واضحة لتعويضهم مادياً بالتزامن مع عمليات جمع الأدوية.

وقال عوف، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إن هذه الخطوة تهدف في المقام الأول إلى حماية الصحة العامة، مضيفاً أن هيئة الدواء ستشرف بشكل مباشر على عمليات "الإعدام الرسمي" للكميات المسحوبة، وذلك لقطع الطريق تماماً أمام أي محاولات لإعادة تداولها أو تسريبها للسوق مرة أخرى.

وأوضح رئيس شعبة الأدوية أن تكدس الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات مؤخراً خلق بيئة خصبة لظهور "مافيا" تستغل هذا الوضع لإعادة تدوير الأدوية وتزوير تواريخ صلاحيتها، محذراً من تحول هذه الأدوية إلى مركبات كيميائية ضارة تصيب أجهزة الجسم الحيوية، مثل الكبد والكلى، بأضرار جسيمة قد تصل إلى حد التسمم.

وأضاف عوف أن الصرامة في تنفيذ هذا القرار ستؤدي إلى ضبط إيقاع سوق الدواء المصري وإلزام الجميع بالاشتراطات الصحية والقانونية، مؤكداً أن حماية المواطن من الدواء المغشوش أو المنتهي هي الأولوية القصوى للدولة وللغرف التجارية في المرحلة الراهنة.

اقرأ أيضاً:

برودة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

مجانًا.. خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة