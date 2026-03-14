حسام موافي: ضعف وتنميل جانب واحد من الجسم مؤشر خطير لا تتجاهله

كتب : حسن مرسي

09:28 م 14/03/2026

الدكتور حسام موافي

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من تجاهل أعراض ضعف وتنميل في جانب واحد من الجسم، مؤكدًا أن هذه الحالة ليست عرضًا بسيطًا، بل قد تشير إلى مشكلة عصبية خطيرة تستوجب التوجه الفوري إلى طبيب أمراض المخ والأعصاب.

وقال موافي خلال برنامج "رب زدني علمًا" إن الشعور بضعف في أحد جانبي الجسم (سواء في اليد أو القدم) مصحوبًا بتنميل، يُعد مؤشرًا خطيرًا يتطلب التعامل معه بجدية وعدم تأجيل الفحص الطبي.

وشدد على أن المخ يظل أكثر أعضاء الجسم تعقيدًا وصعوبة في الفهم، حيث ما زال العلماء حتى الآن يحاولون فهم آلية عمله بشكل كامل، خاصة فيما يتعلق بكيفية تخزين المعلومات والذكريات داخل خلاياه.

وأضاف أن المخ يقوم بوظيفتين أساسيتين في جسم الإنسان: الأولى الحركة، حيث يرسل إشارات كهربائية عبر النخاع الشوكي إلى العضلات، ما يسمح للإنسان بتحريك يديه وقدميه، والثانية الإحساس، إذ يعمل الجهاز العصبي على نقل الإشارات الحسية مثل الشعور بالألم أو الحرارة أو البرودة إلى المخ.

ودعا موافي إلى عدم التهاون مع أي عرض عصبي مشابه، مؤكدًا أن التدخل المبكر قد يغير مجرى الأمور ويمنع مضاعفات خطيرة.

حسام موافي وظائف المخ تنميل الأطراف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ويست هام.. ما موقف مرموش؟
رياضة عربية وعالمية

جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ويست هام.. ما موقف مرموش؟
قنابل عنقودية إيرانية تضرب عدة مواقع في وسط إسرائيل.. هل وقعت إصابات؟
شئون عربية و دولية

قنابل عنقودية إيرانية تضرب عدة مواقع في وسط إسرائيل.. هل وقعت إصابات؟
بعد استهداف أمريكا لها.. لماذا تُعد جزيرة خرج كنز إيران الاستراتيجي؟
شئون عربية و دولية

بعد استهداف أمريكا لها.. لماذا تُعد جزيرة خرج كنز إيران الاستراتيجي؟
هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكعك
سفرة رمضان

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكعك

إيران تحذر: سنهاجم المصالح الأمريكية في المنطقة حال استهداف المنشآت النفطية
شئون عربية و دولية

إيران تحذر: سنهاجم المصالح الأمريكية في المنطقة حال استهداف المنشآت النفطية

