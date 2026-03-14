حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من تجاهل أعراض ضعف وتنميل في جانب واحد من الجسم، مؤكدًا أن هذه الحالة ليست عرضًا بسيطًا، بل قد تشير إلى مشكلة عصبية خطيرة تستوجب التوجه الفوري إلى طبيب أمراض المخ والأعصاب.

وقال موافي خلال برنامج "رب زدني علمًا" إن الشعور بضعف في أحد جانبي الجسم (سواء في اليد أو القدم) مصحوبًا بتنميل، يُعد مؤشرًا خطيرًا يتطلب التعامل معه بجدية وعدم تأجيل الفحص الطبي.

وشدد على أن المخ يظل أكثر أعضاء الجسم تعقيدًا وصعوبة في الفهم، حيث ما زال العلماء حتى الآن يحاولون فهم آلية عمله بشكل كامل، خاصة فيما يتعلق بكيفية تخزين المعلومات والذكريات داخل خلاياه.

وأضاف أن المخ يقوم بوظيفتين أساسيتين في جسم الإنسان: الأولى الحركة، حيث يرسل إشارات كهربائية عبر النخاع الشوكي إلى العضلات، ما يسمح للإنسان بتحريك يديه وقدميه، والثانية الإحساس، إذ يعمل الجهاز العصبي على نقل الإشارات الحسية مثل الشعور بالألم أو الحرارة أو البرودة إلى المخ.

ودعا موافي إلى عدم التهاون مع أي عرض عصبي مشابه، مؤكدًا أن التدخل المبكر قد يغير مجرى الأمور ويمنع مضاعفات خطيرة.