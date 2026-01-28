إعلان

"السياحة والآثار" تبدأ تحديث الهياكل الإدارية لتعزيز الكفاءة والحوكمة -تفاصيل

كتب : أحمد السعداوي

02:56 م 28/01/2026

السياحة والآثار

قالت وزارة السياحة والآثار، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه في ضوء توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، انعقدت أولى اجتماعات اللجان المشتركة بين وزارة السياحة والآثار والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المعنية بتطوير وتحديث الهياكل التنظيمية بديوان عام الوزارة والهيئات التابعة لها وإنهاء مشروعات لوائح الموارد البشرية للعاملين بالهيئات التابعة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

ويأتي تشكيل هذه اللجان في إطار ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الذي عقده وزير السياحة والآثار مع المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الأسبوع قبل الماضي؛ لمناقشة ملف تحديث وتطوير الهياكل التنظيمية بالوزارة، واستكمال المرحلة الثانية من الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار، من خلال استحداث الإدارات الإشرافية اللازمة، وفقًا لاحتياجات العمل ومتطلباته، وبما يُسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز منظومة الحوكمة الإدارية.

وحرص شريف فتحي على المشاركة في مستهل الاجتماع؛ حيث رحَّب بأعضاء اللجنة، واطّلع على خطة عملها والبرنامج الزمني، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، ومؤكدًا أهمية الدور المنوط باللجان في دعم جهود التطوير المؤسسي، وتحقيق العدالة الوظيفية بين العاملين، وضمان الشفافية في جميع الإجراءات الإدارية؛ لا سيما ما يتعلق بالأوضاع الوظيفية للعاملين.

وشدد الوزير على ضرورة الانتهاء من أعمال اللجان في أسرع وقت ممكن، ووفقًا للجداول الزمنية المحددة التي تم الاتفاق عليها مسبقًا، وبما يحقق الأهداف المرجوة من عملية التطوير والتحديث، ويُسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة منظومة العمل بالوزارة والجهات التابعة لها.

السياحة والآثار حديث الهياكل الإدارية شريف فتحي

