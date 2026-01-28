إعلان

الصحة تستعرض حصاد التحول الرقمي: تشغيل منظومات رقمية بـ 5 آلاف منشأة

كتب : أحمد جمعة

01:04 م 28/01/2026

الدكتور حسام عبدالغفار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - أحمد جمعة:

استعرضت وزارة الصحة والسكان، عبر المركز القومي للمعلومات، إنجازات مشروعات التحول الرقمي خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في القطاع الصحي، بهدف تطوير منظومة الرعاية الصحية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المركز القومي ينفذ أكثر من 40 مشروعاً رقمياً متنوعاً، شملت المنظومات الصحية الوطنية، أنظمة الإدارة والموارد البشرية، البنية التحتية التكنولوجية، والتطبيقات المتخصصة. تم الانتهاء الكامل من 15 مشروعاً، بينما يستمر التطوير في 25 مشروعاً آخر، مما يعكس وتيرة تنفيذ متسارعة ورؤية متكاملة.

وأكد في بيان اليوم، أن المنظومات الوطنية تشكل أساس التحول الرقمي، إذ تم تشغيل منظومة المواليد والوفيات بالكامل في 4689 مكتب صحة، مع تكاملها مع 22 جهة حكومية، لبناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط الصحي وصنع القرار، كما توسعت منظومة التطعيمات الروتينية لتشمل 5190 منشأة صحية، مع ربطها بقواعد بيانات المواليد والوفيات لمتابعة التغطية بدقة عالية.

وأشار إلى استكمال التوسع الجغرافي لمنظومة الوقاية من مرض السعار لتشمل جميع المحافظات، وتشغيل منظومة تطعيمات المسافرين في 185 مكتباً صحياً، مما يعزز الرصد والوقاية على المستوى القومي.

وفي مجال الخدمات الرقمية المباشرة للمواطنين، حققت مبادرة التشخيص عن بُعد إنجازا بارزاً بتجاوز 297 ألف مناظرة طبية، مع تفعيل 134 وحدة صحية حتى الآن، وتوسع تدريجي لتوفير خدمات تخصصية في المناطق النائية وتقليل الحاجة للانتقال إلى المستشفيات المركزية.

على الصعيد الإداري، تطور برنامج القوى العاملة ليغطي ديوان الوزارة و27 مديرية و286 إدارة صحية و359 مستشفى، مع إضافة تقارير تحليلية وتحسين الواجهة والصلاحيات، كما تم رفع جميع قرارات التكليف من 2018 إلى 2025 الكترونياً، واستكمال مصفوفة مؤشرات أداء المديريات تمهيداً للتشغيل الرسمي.

أما البنية التحتية، فقد شهدت ميكنة وحدات الرعاية الأولية في عدة محافظات، برامج تدريب مكثفة، وربط مئات المنشآت بشبكة الألياف الضوئية ضمن “مصر الرقمية”، مع استضافة التطبيقات في مراكز بيانات موحدة وفحوصات أمن سيبراني شاملة لحماية البيانات الصحية.

وأكد التقرير أن البروتوكولات مع الوزارات والمنظمات الدولية ساهمت في تسريع التنفيذ وتعزيز التكامل بين قواعد البيانات.

واختتم عبدالغفار بالتأكيد على أن التحول الرقمي مسار استراتيجي مستدام، مع خطط مستقبلية لتوسيع المنصات الرقمية، لوحات المتابعة التفاعلية، وتطبيقات تحليل البيانات، لمنظومة صحية رقمية متكاملة تضع المواطن في المقام الأول.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة الصحة تستعرض حصاد التحول الرقمي تشغيل منظومات رقمية بوزارة الصحة وزارة الصحة والسكان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هدف يفصله عن أسطورة الريال.. محمد صلاح يطارد رقما قياسيا في دوري أبطال
رياضة عربية وعالمية

هدف يفصله عن أسطورة الريال.. محمد صلاح يطارد رقما قياسيا في دوري أبطال
حقيقة تأييد الإعدام.. مفاجآت جديدة في قضية "ملك الذهب" بأسوان
أخبار المحافظات

حقيقة تأييد الإعدام.. مفاجآت جديدة في قضية "ملك الذهب" بأسوان
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
مدارس

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
"سيد" فقد صوته تحت تعذيب مرات الأب.. كيف أنقذت شهامة الجيران يتيم الفيوم؟
أخبار المحافظات

"سيد" فقد صوته تحت تعذيب مرات الأب.. كيف أنقذت شهامة الجيران يتيم الفيوم؟
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
اقتصاد

الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون