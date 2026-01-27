3 ألوان للتمييز.. ننشر تقسيم مناطق الإيجار القديم بالقاهرة (قرار رسمي)

كتب – أحمد العش:

أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، القرار رقم 978 لسنة 2026، الخاص بتقسيم مناطق الإيجار القديم على مستوى أحياء ومناطق المحافظة.

وتضمنت المادة الأولى، من قرار المحافظ، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، أن تقسيم المناطق التي بها وحدات سكنية مؤجرة وتخضع لأحكام القانون الجديد يتم على 3 فئات، يتم تمييزها بألوان محددة: المناطق المتميزة (اللون الأخضر) - المناطق المتوسطة (اللون الأصفر) - المناطق الاقتصادية (اللون الأحمر).

ونصت المادة الثانية، من القرار، على تعميم هذا التقسيم على كافة الأحياء والمناطق التابعة لمحافظة القاهرة المختلفة، والالتزام بالعمل به من جانب جميع الجهات المعنية.

وأكدت المادة الثالثة، على نشر القرار في جريدة "الوقائع المصرية"، وبدء العمل به رسميًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

